Demolka w 45 minut. Wybitny start Wimbledonu dla polskiego mistrza z Paryża

"Na pewno jestem bardzo zadowolony, tak samo jak mój partner Oskari Paldanius, który bardzo pomógł mi w dojściu do tego finału i wygraniu. Gramy ze sobą już dość długi czas i to jest nasz na pewno dotychczas największy sukces. Miejmy nadzieję, że powtórzymy takie trofea jeszcze w tym roku, na Wimbledonie czy na US Open" - mówił w Paryżu nastolatek w rozmowie z Arturem Gacem z Interia Sport.