Iga Świątek pokonała 95. tenisistkę świata Dankę Kovinić z Czarnogóry 6:3, 7:5, która w obu setach spisywała się znacznie lepiej niż wskazuje to jej ranking i postawiła spory opór. Polka awansowała do grona najlepszych szesnastu tenisistek Rolanda Garrosa. To jej 31. zwycięstwo z rzędu! Teraz Iga ma w planach oglądanie finału Ligi Mistrzów. - Wieczór będzie ekscytujący - zapowiedziała.