Urszula Radwańska w pierwszej rundzie deblowego turnieju ITF w Charleston grając w duecie z Aleksandrą Krunić pokonała parę Beatrice Gumulya/Jessy Rompies 6:3, 6:2. Dla naszej zawodniczki był to powrót do tego typu rywalizacji po... dziewięcioletniej przerwie.

Młodsza z sióstr Radwańskich bardzo dobrze otworzyła sezon, wygrywając singlowy turniej ITF w Moskwie, a w Kazaniu docierając aż do finału. Jak sama przyznaje, skupia się na poprawie miejsca w rankingu WTA, by zyskać szansę gry w eliminacjach najważniejszych imprez świata. Aktualnie jest 225.

Nocą polskiego czasu Urszula wystąpiła w meczu pierwszej rundy debla w Charleston. Grając w parze z Serbką Krunić bez problemu odprawiła indonezyjski duet po zaledwie 75-minutowym meczu. Co istotne, był to pierwszy deblowy mecz Radwańskiej od 2012 roku. Poprzednio w takim spotkaniu zagrała w trakcie... igrzysk w Londynie, gdzie w duecie z Agnieszką dotarła do drugiej rundy.



W środę, w godzinach popołudniowych polskiego czasu zagra swój pierwszy mecz w singlowym turnieju w Charleston. Jej przeciwniczką będzie zdecydowanie wyżej notowana, 123. w zestawieniu Mayar Sherif z Egiptu.



