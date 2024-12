Doniesienia zza zamkniętych drzwi Gortata i żony. Ogłosili z samego rana

Prywatnie serce pana Marcina jest niezmiennie zajęte od 2019 roku. To wtedy w mediach pojawiły się doniesienia o jego związku z biznesmenką Żanetą Stanisławską, para poznała się dzięki pracy. Ślub koszykarza i jego wybranki odbył się na początku 2021 r., ale przez kilka miesięcy udało im się utrzymać ten fakt w tajemnicy. Dopiero we wrześniu tego samego roku Marcin Gortat potwierdził doniesienia jednego z portali plotkarskich.

Nowe doniesienia zza zamkniętych drzwi domu Gortata i żony. To nie plotki

"Sen, bliskość, dom, trening, książka, film i coś dobrego do jedzenia to wartości, które pozwalają mi na pełną regenerację i przygotowanie do codziennych wyzwań. Każda z tych wartości to dla mnie klucz do wewnętrznej harmonii i gotowości na nowe wyzwania" - napisała Stanisławska na swoim Instagramie.