Stała na podium igrzysk ze Świątek, a tu falstart. Pierwszy mecz w sezonie i już porażka

Trwa drugi dzień drużynowych rozgrywek United Cup. W pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Perth doszło do starcia tenisistek, które mają na swoim koncie już cenne skalpy. Leylah Fernandez, finalistka US Open 2021, rywalizowała z Donną Vekić, która błyszczała w poprzednim sezonie i sięgnęła po srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Lepiej sezon otworzyła reprezentantka Kanady. Dzięki wygranej 6:4, 6:3 wyprowadziła swoją ekipę na pole position do wygranej z Chorwacją.