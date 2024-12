Wrze po ogłoszeniu Andrzeja Dudy, Kowalczyk-Tekieli reaguje. Uderzyła z pełną mocą

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia prezydent Andrzej Duda zdecydował się odesłać nowelizację ustawy o sporcie do Trybunału Konstytucyjnego . Jej kluczowymi punktami było wprowadzenie kobiet do zarządów polskich związków sportowych, wsparcie zawodniczek w ciąży i sportowców kontynuujących naukę oraz walkę z dyskryminacją. Decyzję prezydenta przyjęto z kompletnym zaskoczeniem.

Justyna Kowalczyk-Tekieli reaguje na decyzję Andrzeja Dudy. Padły mocne słowa

Najlepsza polska biegaczka narciarska w historii i absolutna ikona sportów zimowych podpisała się pod apelem do głowy państwa o to, by ten zmienił swoją decyzję i złożył podpis pod nowelizacją. Nie kryła oburzenia zaistniałą sytuacją.