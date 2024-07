Szaleństwo Polki, pięć godzin na korcie i dwie sensacje. Zagra o historyczny tytuł

Powiedzieć sensacja - to w tym wypadku mało. Polka w ciągu dwóch tygodni najpierw wygrała pięć spotkań w Szwajcarii i osiągnęła największy sukces w karierze - zdobyła tytuł w zawodach ITF W35. Z Klosters przeniosła się do Hagi, tu już w niedzielę musiała grać w kwalifikacjach. Wygrała w nich dwa spotkania, cztery kolejne w głównej drabince. W tym dwa w sobotę - może nawet najbardziej szalonym dniu w całej karierze. A to wszystko przez opady deszczu, które całkowicie zdezorganizowały zawody w Hadze.

Reklama