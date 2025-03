Świątek czekają zmiany w Miami. Jasne stanowisko Polki. "Czasami jest trudniej"

Iga Świątek skomentowała decyzję organizatorów. Polka nie szuka wymówek

Właśnie o tę kwestię zapytano Igę Świątek podczas konferencji prasowej. "Wszystko będzie inne. Trzeba się do tego przystosować. Czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej. Tak, grałam kilka wczesnych meczów i cieszę się, że tak było, ponieważ wtedy mam cały dzień na regenerację, dodatkowy czas. Po prostu zrobię to, co zawsze robię, kiedy gram w sesji wieczornej. Zobaczymy, czy moja gra będzie inna, czy nie. Na pewno warunki będą inne. To jest coś, na czym będę się bardziej skupiała niż wcześniej" - oznajmiła uczestniczka czwartej rundy, cytowana przez PAP.