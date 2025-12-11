Rodzinny dramat ikony tenisa. Zabójca wyszedł z więzienia za dobre sprawowanie

Yetunde Price była najstarszą z trzech przyrodnich sióstr Venus i Sereny Williams. Towarzyszyła im od najmłodszych lat w tenisowym światku, w pewnym okresie nawet pilotowała ich karierę. Łączyła je bardzo silna więź.

Do tragicznego zdarzenia doszło 14 września 2003 roku w Compton na przedmieściach Los Angeles. 31-letnia Price - pielęgniarka, matka trójki dzieci i współwłaścicielka skromnego salonu fryzjerskiego - jechała SUV-em ze swoim partnerem Rollandem Wormleyem. W pewnej chwili ich samochód został ostrzelany. Kobieta zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Najbardziej dramatyczny moment w życiu sióstr Williams. Jeden dzień zmienił wszystko na zawsze

Tragiczne wieści zastały Venus w Nowym Jorku, gdzie przebywała na Tygodniu Mody. Serena kręciła zdjęcia do serialu "Street Time" w Toronto. W jednej chwili rzuciły wszystko i ruszyły do Kalifornii, gdzie doszło do zabójstwa.

Dlaczego strzelano do samochodu, w którym jechała Yetunde Price? Do dzisiaj nie ustalono jednej wersji zdarzeń. Najczęściej pojawia się wątek porachunków między gangami i handlu narkotykami. Wiadomo natomiast, że ogień otworzyli członkowie grupy Southside Crips, dobrze znanej miejscowej policji.

Amerykańskie media podkreślały, że wszystko działo się ledwie dwa i pół kilometra od kortów, na których Venus i Serena uczyły się grać w tenisa jako małe dziewczynki.

Zarzut morderstwa postawiono dwóm mężczyznom. Michael Hammer został jednak szybko oczyszczony z podejrzeń. Skazano go jedynie na trzy lata pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie broni.

Robert Maxfield został zatrzymany w styczniu 2004 roku. Dwa lata później uznano go winnym nieumyślnego spowodowania śmierci. Wyrok: 15 lat więzienia. W 2018 roku wyszedł na wolność za dobre sprawowanie.

Rok przed tym, jak opuścił celę, Venus i Serena otworzyły Centrum Pomocy Yetunde Price. Mieści się w Compton, tam gdzie zginęła ich przyrodnia siostra. Celem jego działalności jest wspieranie ofiar przemocy i ich rodzin.

- To był naprawdę mroczny okres w moim życiu - wyznała w jednym z wywiadów Serena. - Przeszłam przez depresję. Nigdy nie rozmawiałam o tym nawet z mamą. Nikt nie wiedział, że byłam na terapii.

Była liderka światowego rankingu wychowuje dzisiaj dwie córki. Alexis Olympia ma osiem lat, Adira River obchodziła w tym roku drugie urodziny. Młodsza z pociech w sezonie 2026 po raz pierwszy zobaczy mamę na korcie.

