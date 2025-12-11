Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rodzinny dramat ikony tenisa. Zabójca wyszedł z więzienia za dobre sprawowanie

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Fani Sereny Williams znów mają powody do zadowolenia. Właśnie ogłoszono, że ikona światowego tenisa w nowym sezonie ponowie pojawi się na korcie pod szyldem WTA. 44-letnia zawodniczka po raz kolejny wraca ze sportowej emerytury, żeby jeszcze raz poczuć smak adrenaliny generowanej przez rywalizację z najlepszymi tenisistkami świata. Nie każdy pamięta - nie każdy wie - że Amerykanka od lat nosi w sobie niezaleczoną traumę. Zabójstwo jej przyrodniej siostry wstrząsnęło opinią publiczną i przez wiele tygodni nie schodziło z czołówek serwisów informacyjnych.

Kobieta o długich, falowanych blond włosach z delikatnym makijażem, ubrana w czarny strój i srebrny łańcuszek, patrzy spokojnie w stronę aparatu. Tło jest ciemne, co eksponuje jej twarz i fryzurę.
Serena WilliamsJULIEN DE ROSAAFP

Yetunde Price była najstarszą z trzech przyrodnich sióstr Venus i Sereny Williams. Towarzyszyła im od najmłodszych lat w tenisowym światku, w pewnym okresie nawet pilotowała ich karierę. Łączyła je bardzo silna więź.

Do tragicznego zdarzenia doszło 14 września 2003 roku w Compton na przedmieściach Los Angeles. 31-letnia Price - pielęgniarka, matka trójki dzieci i współwłaścicielka skromnego salonu fryzjerskiego - jechała SUV-em ze swoim partnerem Rollandem Wormleyem. W pewnej chwili ich samochód został ostrzelany. Kobieta zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Najbardziej dramatyczny moment w życiu sióstr Williams. Jeden dzień zmienił wszystko na zawsze

Tragiczne wieści zastały Venus w Nowym Jorku, gdzie przebywała na Tygodniu Mody. Serena kręciła zdjęcia do serialu "Street Time" w Toronto. W jednej chwili rzuciły wszystko i ruszyły do Kalifornii, gdzie doszło do zabójstwa.

Dlaczego strzelano do samochodu, w którym jechała Yetunde Price? Do dzisiaj nie ustalono jednej wersji zdarzeń. Najczęściej pojawia się wątek porachunków między gangami i handlu narkotykami. Wiadomo natomiast, że ogień otworzyli członkowie grupy Southside Crips, dobrze znanej miejscowej policji.

Amerykańskie media podkreślały, że wszystko działo się ledwie dwa i pół kilometra od kortów, na których Venus i Serena uczyły się grać w tenisa jako małe dziewczynki.

Zobacz również:

Wimbledon 2025. Fotoreporterzy prześcigali się w uchwyceniu najbardziej oryginalnego kadru z Igą Świątek na pierwszym planie
Iga Świątek

Tego Świątek się nie spodziewała. Zrobili jej to bez zapowiedzi. Wszystko wraca

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Zarzut morderstwa postawiono dwóm mężczyznom. Michael Hammer został jednak szybko oczyszczony z podejrzeń. Skazano go jedynie na trzy lata pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie broni.

    Robert Maxfield został zatrzymany w styczniu 2004 roku. Dwa lata później uznano go winnym nieumyślnego spowodowania śmierci. Wyrok: 15 lat więzienia. W 2018 roku wyszedł na wolność za dobre sprawowanie.

    Rok przed tym, jak opuścił celę, Venus i Serena otworzyły Centrum Pomocy Yetunde Price. Mieści się w Compton, tam gdzie zginęła ich przyrodnia siostra. Celem jego działalności jest wspieranie ofiar przemocy i ich rodzin.

    - To był naprawdę mroczny okres w moim życiu - wyznała w jednym z wywiadów Serena. - Przeszłam przez depresję. Nigdy nie rozmawiałam o tym nawet z mamą. Nikt nie wiedział, że byłam na terapii.

    Była liderka światowego rankingu wychowuje dzisiaj dwie córki. Alexis Olympia ma osiem lat, Adira River obchodziła w tym roku drugie urodziny. Młodsza z pociech w sezonie 2026 po raz pierwszy zobaczy mamę na korcie.

    Zobacz również:

    Magda Linette i Iga Świątek
    Iga Świątek

    To już pewne. Świątek rezygnuje z gry. Przeprowadzka do innego kraju przesądzona

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      45-letnia Venus Williams najstarszą zwyciężczynią meczu WTA od dwóch dekad. WIDEOAP© 2025 Associated Press
      Mężczyzna w żółtym uniformie więziennym z napisem 'LA COUNTY', skuty kajdankami, stoi za szybą podczas rozprawy sądowej, wyglądając poważnie i spokojnie.
      Michael Hammer został oczyszczony z zarzutu zabójstwa Yetunde PricePoolAFP
      Tenisistka w czarnej koszulce i białej czapce z daszkiem stoi na korcie trzymając rakietę tenisową, skupiona podczas meczu, na tle rozmytej publiczności.
      Venus WilliamsScott TaetschAFP
      Serena Williams
      Serena WilliamsJOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja