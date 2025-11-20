Partner merytoryczny: Eleven Sports

To już pewne. Świątek rezygnuje z gry. Przeprowadzka do innego kraju przesądzona

Pokazowy turniej World Tennis League żegna się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W tym roku w roli gospodarza imprezy zadebiutują Indie. Będzie to również pierwsza edycja bez udziału Igi Świątek. Jej miejsce zajmie jednak inna Polka. Wybór padł na Magdę Linette. Czwarta edycja WTL odbędzie się w dniach 17-20 grudnia.

Pierwsza edycja World Tennis League odbyła się w 2022 roku w Dubaju. Dwie kolejne przeniesiono do Abu Zabi. Za każdym razem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich meldowała się Iga Świątek, traktując pokazową imprezę jako istotny element przygotowań do nowego sezonu.

Tym razem będzie wszystko zupełnie inaczej. Najlepsza polska tenisistka po raz pierwszy opuści WTL. A uczestnicy przeniosą się do innego kraju. W tegorocznej edycji (17-20 grudnia) powalczą na kortach w Indiach, konkretnie w miejscowości Bengaluru.

Magda Linette zadebiutuje w WTL. Iga Świątek wybrała turniej pokazowy w Chinach

Absencja Swiątek w WTL nie oznacza, że impreza odbędzie się bez Polki. Właśnie ogłoszono, że na liście uczestniczek znajduje się Maga Linette (55. WTA). To dla niej powrót na kort. Sezon zakończyła w połowie października, tłumacząc decyzję potrzebą odpoczynku.

"Z każdym rokiem coraz bardziej rozumiem, że siła nie zawsze oznacza tempo. Że mam prawo być zmęczona. Moja lekcja na najbliższe tygodnie - umiejętność powiedzenia sobie: 'teraz odpocznę'. I zrobienia tego bez poczucia winy. Uda się?" - pisała na Instagramie.

    Ten rok nie należy dla Linette do udanych. Nie zdobyła żadnego tytułu, mimo że od blisko 12 miesięcy w jej sztabie figuruje Agnieszka Radwańska. Najbardziej satysfakcjonujący start to ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Miami. To tam pokonała Coco Gauff, trzecią rakietę świata.

    Nadchodząca edycja WTL będzie obsadzona znacznie słabiej niż w latach poprzednich. Oprócz Linette na korcie zobaczymy także Jelenę Rybakinę, Paulę Badosę, Martę Kostiuk, Daniiła Miedwiediewa, Nicka Kyrgiosa, Gaela Monfilsa, Arthura Filsa oraz Sumita Nagala i Rohana Bopannę.

    Tymczasem Świątek wybiera się pod koniec roku do chińskiego Shenzhen. Tam weźmie udział w turnieju pokazowym pod szyldem World Tennis Continental Cup (26-28 grudnia). Obecnie odpoczywa po trudach sezonu na Mauritiusie.

