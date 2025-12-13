Partner merytoryczny: Eleven Sports

Chrobry szuka rewanżu na rozpędzonym beniaminku. Rusza 16. seria ORLEN Superligi

Damian Wysocki

ORLEN Superliga nabrała rozpędu. Drużyny rywalizują co trzy, cztery dni. Wyraźniej zarysowała się czołowa ósemka. Przed nami szesnasta, przedostatnia w tym roku seria zmagań.

Trener drużyny sportowej w niebieskiej koszulce wykonuje gest zaciśniętej pięści, wyrażając silne emocje, najprawdopodobniej motywując zawodników podczas meczu; w tle widoczni inni członkowie drużyny i trybuny.
Trener Handball Stali Mielec Robert LisMICHAL TRZPIS/400MMNewspix.pl

W sobotę na parkiet wybiegną dwie najlepsze drużyny. Industria Kielce podejmie Corotop Gwardię Opole. W ostatnich spotkaniach podopieczni Tałanta Dujszebajewa rzucają sporo bramek. W niektórych kibice mogli wyczekiwać nawet trafienia numer 50. Strzelecki rekord klubu w historii, wynoszący 52 trafienia, na razie wydaje się niezagrożony. Jak przyznaje Arciom Karaliok, zespół musi koncentrować się też na obronie.

- Nie jest łatwo o 50 bramek. Oczywiście, chcielibyśmy to zrobić. Z trenerem mamy jednak "zakład", w którym musimy skupić się też na bronieniu. Kiedy atakujesz i rzucasz bramkę w pięć sekund, to później musisz skupić się na powrocie. Nie możesz pozwolić, aby przeciwnik miał dużo okazji do rzutów. Nie mielibyśmy problemów, aby rzucić 60 goli, ale np. wynik 49:35 nie jest do przyjęcia, ale 44:25 już jest lepsze - wyjaśnia białoruski obrotowy kieleckiej drużyny.

Po pauzie do gry wraca mistrz Polski z Płocka, który podejmie Piotrkowianina Piotrków Trybunalski.

- Mimo zbliżających się Świąt nie rozluźniamy się i podejdziemy do niego w stu procentach skoncentrowani i spełnimy przedmeczowe założenia trenera. Mam nadzieję, że Piotrków, który szuka punktów w każdym spotkaniu, postawi twarde warunki i będzie to ciekawa rywalizacja do oglądania - przyznał Wojciech Borucki, bramkarz płockiego zespołu.

W niedzielę LOTTO Puławy zagrają u siebie z PGE Wybrzeżem Gdańsk. Gospodarze plasują się na zagrożonym spadkiem 12. miejscu. Przegrali siedem ostatnich spotkań. Teraz też nie będą faworytem.

Do ciekawego pojedynku dojdzie w Głogowie, gdzie KGHM Chrobry podejmie Handball Stal Mielec. W pierwszym meczu górą był beniaminek, który wygrał 28:27. W kolejnych tygodniach podopieczni Roberta Lisa udowodnili, że nie był to przypadek, bo po 14 spotkaniach mają na koncie 22 punkty - o dwa mniej od swojego rywala, który chce włączyć się do walki o medal.

Po porażce w Mielcu od ósmego miejsca oddalił się Zepter KPR Legionowo. Traci pięć punktów do zajmującego tę lokatę Netlandu MKS-u Kalisz. Teraz te drużyny czeka bezpośrednie spotkanie na Mazowszu. Kto wie, być może będzie to jeden z najważniejszych pojedynków kontekście walki o play-offy.

Również w poniedziałek kolejnych punktów w walce o utrzymanie poszuka Zagłębie Lubin, które podejmie Energę Bank PBS MMTS Kwidzyn.

Zawodnik w żółtej koszulce z piłką w ręce wykonuje dynamiczny rzut podczas meczu piłki ręcznej, w tle widoczny jest inny zawodnik oraz publika.
Arciom KaraliokAndrzej IwańczukAFP
Zawodnik piłki ręcznej w żółtej koszulce z logotypami klubu oraz sponsorów, o wyrazistym wyrazie twarzy, w trakcie rozgrywki sportowej z rozmytym tłem i innymi postaciami w tle.
Arciom KaraliokPiotr MatusewiczEast News

