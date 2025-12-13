Dramatyczne sceny po finale ujawnione. "Musiałem uklęknąć", wszyscy zapomnieli

Kibice pamiętają go jako twardziela na torze, ale poza nim Kasprzak był zawsze oszczędny w słowach, nie prowadził zbytnio życia medialnego. Skupienie, reżim, walka o medale - to była jego codzienność. Dziś, gdy kurz po ligowych bojach nieco opadł, "KK" odkrywa karty. I robi to z takim rozmachem, że znajomi łapią się za głowy.

Milion wyświetleń w miesiąc. "Znajomi mówią, że to dużo"

To dlatego Kasprzak nie miał wcześniej Instagrama, bo sport był na pierwszym miejscu. Teraz jednak nadrabia zaległości i robi to w błyskawicznym tempie. Jego wejście w świat mediów społecznościowych to prawdziwy hit. - Teraz już mogę się dzielić tymi sprawami, bo nie muszę się skupiać na sporcie. Gdy byłem zawodnikiem, nie lubiłem tego. Pierwszy raz mam Instagrama w swoim życiu, więc uczę się dopiero go używać (śmiech) - wyznaje szczerze Kasprzak dla ekstraliga.pl.

Efekt? Porażający. Wystarczyło kilka tygodni, by jego profil stał się viralem. - Widzę, że kibicom to się podoba, więc będę kontynuował. A co ciekawe, po miesiącu od założenia go w czerwcu, miałem milion wyświetleń. To bardzo dużo, mówią mi znajomi, co się na tym znają - chwali się były reprezentant Polski.

Kasprzak zapewnia jednak, że zna granice, choć kusi go, by czasem "pojechać po bandzie". - Staram się kibicom przekazać jak najwięcej i co mogę tam wstawiać, żeby też nie było za ostro (śmiech). Bawię się tym - dodaje.

Dramatyczne sceny po złocie. "Musiałem uklęknąć"

Przy okazji nowej, medialnej otwartości, Kasprzak wraca do momentów, które zdefiniowały polski żużel. Wspomnienie legendarnego finału Drużynowego Pucharu Świata z 2007 roku, wciąż wywołuje ciarki. To wtedy Polska wstała z kolan, ale sam zawodnik przypłacił to niemal utratą przytomności.

- Pamiętam do dziś to uczucie - po ostatnim biegu, pierwszy raz w życiu, odjęło mi dech i na chwilę musiałem uklęknąć, żeby dalej oddychać - wspomina dramatyczne chwile euforii i wycieńczenia.

Kasprzak nie ma wątpliwości: "Wygramy to znowu"

Dziś, patrząc na kadrę z boku, Kasprzak jest pewny swego. Atmosfera w drużynie narodowej zawsze była wyjątkowa, a powrót DPŚ to święto dla całego kraju. Były wicemistrz świata składa jasną deklarację.

- Często wygrywaliśmy tę imprezę, jest to fajny turniej. W całym okresie przed Drużynowym Pucharem Świata, cała kadra jest razem i jest wesoło. Są to fajne zawody, wygramy je znowu - kończy optymistycznie.

Krzysztof Kasprzak zasypany ofertami z klubów. Na razie jednak postawił na gwiazdorski kontrakt w telewizji. Paweł Wilczyński/East News Zdjęcia Paweł Wilczyński

Krzysztof Kasprzak w trakcie rozgrzewki. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Krzysztof Kasprzak był jednym z głównych kandydatów na trenera Falubazu. Ostatecznie postawiono na Grzegorza Walaska i Aleksandra Janasa. Niemniej, byłego wicemistrza świata czeka wielka kariera. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński