Niewiarygodny powrót Magdy Linette. Medalistka igrzysk pokonana po 231 minutach walki

Z dwudniowym opóźnieniem, ale wreszcie nadszedł ten moment, gdy reprezentacja Polski rozpoczęła swój udział w finałach BJK Cup 2024. Kapitan Dawid Celt nieco zaskoczył wyjściowym ustawieniem na rywalizację z Hiszpanią . W pierwszym meczu zaanonsował do gry Magdę Linette, chociaż to Magdalena Fręch zanotowała lepszy sezon 2024. Sternik naszej drużyny postawił jednak na bardziej doświadczoną tenisistkę w meczach drużyny narodowej.

Poznanianka musiała zmierzyć się z Sarą Sorribes Tormo. Dotychczasowy bilans w starciach z brązową medalistką igrzysk olimpijskich z Paryża w grze podwójnej był bardzo niekorzystny z perspektywy naszej zawodniczki i wynosił 0-4. Ostatni bezpośredni pojedynek rozegrały rok temu, właśnie podczas turnieju finałowego BJK Cup. Wówczas w Sewilli reprezentantka gospodarzy wygrała 7:6(5), 6:3. Teraz Linette dostała w Maladze idealną okazję do rewanżu za poprzednie porażki. Tuż po godz. 10:00 obie kadry pojawiły się na korcie na prezentacji i odegraniu hymnów, a później przystąpiono już do rozegrania pierwszego spotkania.

Niebywałe starcie Magdy Linette z Sarą Sorribes Tormo. Piękny zwrot akcji na koniec dla Polki

Po trzech kolejnych akcjach zapachniało następnym gemem z rzędu dla zawodniczki gospodarzy. Sara prowadziła już 40-0 przy serwisie Magdy, ale na szczęście Polka odrodziła się i zwycięsko zakończyła to rozdanie. To był kolejny moment zwrotny w pierwszym secie. Linette wykorzystała słabszy fragment rywalki i przy stanie 5:3 serwowała po zwycięstwo w partii. Poznanianka znów miała problemy. Chociaż wróciła do gry ze stanu 0-40, to tym razem doszło jednak do breaka po piątej okazji Hiszpanki. Później reprezentantka gospodarzy dołożyła jeszcze jednego gema i mieliśmy rezultat 5:5.