0:6, 0:6 od Świątek, a teraz wielki sukces i radość. Jest jak Iga, ma olimpijski medal

Sara Sorribes Tormo to tenisistka, która ma na swoim koncie już dwie indywidualne potyczki z Igą Świątek w tym sezonie. Obie zakończyły się konkretnymi zwycięstwami raszynianki - 6:2, 6:1 podczas United Cup, później 6:1, 6:0 w trakcie WTA 1000 w Madrycie. Nam utkwiło jednak szczególnie w pamięci to, co wydarzyło się podczas rywalizacji miksta, gdy Hiszpanka walczyła w duecie z Alejandro Davidovichem Fokiną przeciwko Polce i Hubertowi Hurkaczowi. Doszło do sensacyjnego pogromu. Nasi reprezentanci wygrali 6:0, 6:0, a taki wynik na tym poziomie, zwłaszcza w grze podwójnej, zdarza się niebywale rzadko.

