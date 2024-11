Godziny do meczu Świątek w BJK Cup, a już znamy pierwsze rozstrzygnięcie. Niespodzianka

Mecz Hiszpania - Polska miał otwierać finałowe rozgrywki podczas BJK Cup 2024. Sytuacja pogodowa sprawiła, że spotkanie trzeba było przełożyć na piątek. W związku z tym inauguracyjnym starciem okazał się pojedynek Japonia - Rumunia. To zawodniczki tej drugiej nacji były wskazywane jako faworytki do awansu. Dobrze zaczęły rywalizację, ale później nastąpił zwrot akcji. Jedną z tenisistek, która przyczyniła się do awansu Azjatek była Ena Shibahara. Japonki wygrały 2-1 i dzięki temu zagrają w sobotnim ćwierćfinale z Włoszkami.