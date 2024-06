Niepokojące obrazki na meczu Djokovica, potem jeszcze te słowa. To może być koniec

Serb w trwającym od stycznia sezonie nie wygrał ani jednego turnieju . Novakowi Djokoviciowi nie powiodło się nawet w ukochanej Australii, kiedy w półfinale zatrzymał go późniejszy triumfator, Jannik Sinner. Był to dopiero początek kłopotów belgradczyka, bo potem pojawił się uraz i kibice dosyć długo nie oglądali lidera rankingu ATP na korcie. Po powrocie doświadczony zawodnik miał z kolei problem z wejściem na stabilny poziom. W Rzymie skończył grać na etapie trzeciej rundy. Kibiców zaniepokoił też występ w Genewie. Na szwajcarskiej ziemi dominatora ostatnich lat zatrzymał Tomas Machac .

Djoković wygrywa, ale znów pojawił się problem

Novak Djoković do Rolanda Garrosa przystąpił pod ogromną presją. Wspominaliśmy już, że w tym roku nie ma na koncie choćby jednego tytułu. Dodatkowo skomplikowała się sytuacja Serba w zestawieniu ATP. W rankingu ściga go Jannik Sinner. Włoch zresztą objął prowadzenie w klasyfikacji LIVE, bo podobnie jak 37-latek awansował do ćwierćfinału. Młodszemu z tenisistów przyszło to jednak znacznie łatwiej. Belgradczyk ma za sobą dwa mordercze maratony. Pierwszy z nich kończył po godzinie 3:00. W drugim pojawił się ból kolana. W pewnym momencie "Nole" potrzebował interwencji medycznej. Po niej zacisnął zęby i odesłał do domu Francisco Cerundolo.