Sceny na meczu Djokovicia. Kontuzja Serba, pretensje do organizatorów i kolejny rekord

Na początku trzeciego seta Cerundolo kontynuował świetną serię, szybko wyszedł na prowadzenie 3:0. Djoković miał spore kłopoty z poruszaniem się , nie startował do wielu piłek. W czwartym gemie Francisco miał szansę na podwójne przełamanie, ale po zaciętym gemie Serb utrzymał jeszcze kontakt z rywalem. Mimo to Argentyńczyk kontrolował sytuację na korcie, nie dał choćby jednej szansy obrońcy tytułu na wyrównanie i wyszedł na prowadzenie 2-1 w setach.

Wielki powrót Novaka Djokovicia. Ogromna dramaturgia w piątym secie spotkania

Od początku czwartej partii Djoković zaczepił się na grę, ale w piątym gemie stracił podanie. Po chwili było już 4:2 dla przeciwnika, a wyraz twarzy Novaka nie wyglądał najlepiej. Mimo to po raz kolejny pokazał, że nigdy nie wolno go skreślać. Od tego momentu wygrał trzy gemy z rzędu i wrócił do gry. W jedenastym gemie przetrwał kolejny trudny fragment. Cerundolo miał okazję na przełamanie na 6:5, ale nie skorzystał z niej. To się zemściło kilka minut później. Serb wykorzystał czwartego setbola i doprowadził do decydującej partii.