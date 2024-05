Rozbita przez Sabalenkę Rosjanka nagle wypaliła: "Jedynie Iga Świątek". Konsternacja

"Big 3", czyli "wielka trójka" - to określenie funkcjonowało w tenisie przez lata, ale odnosiło się do męskiej rywalizacji. Bo przez lata niemal wszystkie najważniejsze tytuły między sobą rozdawali: Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Djoković. Aż wreszcie niemal dokładnie rok temu słynny trener Patrick Mouratoglou użył tego w stosunku do pań: obok walczących o prymat Igi Świątek i Aryny Sabalenki ustawił Jelenę Rybakinę. Teraz w Paryżu to one są faworytkami, ale która wygra? Porównała je Erika Andriejewa, we wtorek rozbita przez Arynę Sabalenkę.