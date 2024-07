Kapitalna seria Polki trwa. Finalistka Wimbledonu rozgromiona w 65 minut

Ostatnie tygodnie należą do bardzo udanych w wykonaniu Mai Chwalińskiej. Pod koniec czerwca wygrała turniej gry podwójnej podczas ITF W75 w Doksy - Stare Splavy w duecie z Anastasią Detiuc. Tydzień później przyszedł kolejny sukces - tym razem już indywidualny. Polka okazała się najlepsza w zmaganiach ITF W75 w Montpellier, gdzie w finale pokonała Oksanę Sielechmietjewa. Dzięki temu zdobyła swój największy tytuł w singlowej karierze i awansowała na 201. miejsce w najnowszym rankingu WTA. Jednocześnie przypieczętowała udział w eliminacjach do tegorocznego US Open.

