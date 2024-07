To była formalność. Wieści ws. Igi Świątek już napłynęły z Nowego Jorku

Przed Igą Świątek być może najważniejsze dla niej wydarzenie w tym roku, czyli olimpijskie zmagania w Nowym Jorku, ale już po 4 sierpnia wszystko wróci do normalnego cyklu. Nie wiadomo jeszcze, czy Polka wystąpi w turnieju w Toronto, choć się do niego zgłosiła, ale w Cincinnati już powinna zagrać. A później ostatnie tegoroczny turniej wielkoszlemowy - US Open. I właśnie z Nowego Jorku napłynęły informacje co do uczestniczek głównej drabinki. A tu nazwisko na samym szczycie jest oczywiste.