Nocny maraton, 150 minut na korcie. A wszystko na przekór przepisom

Rozgrywany w Palermo na Sycylii turniej WTA 250 jest przeciwieństwem tego, co działo się podczas Wimbledonu. W stolicy Anglii rozgrywki zakłócał deszcz, wiele spotkań przekładano, nawet na kolejny dzień. Dwa jedyne kryte korty sprawiały, że tylko największe gwiazdy mogły być pewne swoich spotkań w wyznaczonych godzinach.

Trzy mecze zaczęły się tuż przed północą. A jeden wciąż czekał na swoją kolej

To jednak również efekt pogody, jaka teraz jest na tej południowej wyspie. W Palermo przez cały czas grzeje niemiłosiernie, temperatura nie spada poniżej 30 stopni. Dopiero po godz. 20, gdy słońce zachodzi, obniża się ona o kilka stopni. I wtedy wszystkie trzy korty są zajęte.

W 35. już turnieju Palermo Ladies Open nie ma bowiem sesji porannych, mecze najwcześniej zaczynają się po godz. 16, zwykle zaś - po 17. Jeśli w planie są cztery, trudno raczej zakończyć je przed północą. We wtorek doszło jednak do sytuacji wyjątkowej - na wszystkich trzech kortach spotkania zaczęły się po godz. 23, a mecz Eriki Andriejewej z Darją Semenistają był nawet przekładany na... wpół o pierwszej w nocy . Ostatecznie został odwołany, odbędzie się w środę jako pierwszy.

W Palermo grano jeszcze po drugiej w nocy. I tę sytuację... można zrozumieć

Zupełnie inna historia dotyczyła jednak starcia Francuzki Elsy Jacquemot z Włoszką Lucią Bronzetti, one zaczęły grać kwadrans przed północą. Był to mecz trzysetowy, zacięty, choć Palermo słynie z gier trwających nawet i po blisko cztery godziny. Ten mecz trwał "zaledwie" 2,5 godz., Bronzetti wygrała 7:5, 3:6, 6:3 - to ona zagra teraz z Cristian o ćwierćfinał. A gdy kończyła, zegary już od kilkunastu minut wskazywały, że minęła druga w nocy.