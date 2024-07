Koncert Polki, mistrzyni US Open bezradna w finale. Największy tytuł w karierze

Tam jej rywalką okazała się Oksana Sielechmietjewa, mająca świetne rezultaty w juniorskich rozgrywkach. Rosjanka wygrała US Open 2019 i Roland Garros 2021 - oba te sukcesy miały miejsce w kategorii deblowej. 21-latka plasuje się obecnie na 415. miejscu w rankingu WTA, ale wynika to głównie z faktu, że przez długi czas pauzowała i odbudowuje swoje notowanie. Dwa lata temu znajdowała się już na 138. lokacie. W kwietniu tego roku pokonała Katarzynę Kawę w jednym z turniejów rangi WTA 125 w Hiszpanii. Teraz Chwalińska miała okazję, by wyrównać rachunki za tenisistkę z Krynicy Zdrój.

