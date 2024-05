Rublow żegna się z Paryżem. Nerwy puściły Rosjaninowi

Szybko jednak Rublow przekonał się, że tego popołudnia droga do wygrania meczu z Arnaldim będzie bardzo kręta i wyboista. Pierwszy set był niezwykle wyrównany, choć w pewnym momencie to Rublow był bliżej zwycięstwa, bo przełamał Włocha. Chwilę później nic z tej przewagi jednak nie zostało i wróciliśmy do stanu równowagi w gemach. Następnie obaj panowie obronili swoje podania i doprowadzili do tie-breaka, który również rozgrywany był na "żyletki". W nim ostatecznie lepszy był Arnaldi, który zakończył tę tenisową dogrywkę w sposób zjawiskowy, dobiegając do skrótu, do którego zdawało się niemożliwym dobiec, a odegranie Włocha było jeszcze lepsze. Rublow tylko stał i nie wierzył, w to co się wydarzyło.