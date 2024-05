Z biegiem rozmowy zwróciłem uwagę, że akurat dzisiaj wypadają 23. urodziny Igi Świątek. - Kto by pomyślał, że Polka będzie wygrywała tyle Grand Slamów. To się w głowie nie mieści - z wyraźnym podziwem zaczął Gołota, a następnie z klasą przeszedł do złożenia życzeń. - Posłuchaj, bardzo fajnie, że dzisiaj ma swój dzień. Z tej okazji życzę, żeby jak najlepiej poszło jej w tym turnieju. I niech po raz kolejny wywalczy ten tytuł, to już byłby szał. Jak będziesz przekazywał życzenia to krótko, na temat, nie denerwuj jej

~ powiedział roześmiany "Andrew".