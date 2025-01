Ekspresowy pojedynek Kamila Majchrzaka z medalistą igrzysk olimpijskich. Doszło do rewanżu

Niezależnie od rezultatu meczu pierwszej rundy, tegoroczna edycja Australian Open już była wyjątkowa dla Kamila Majchrzaka. Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego powrócił do głównej drabinki imprezy wielkoszlemowej po ponad dwuletniej przerwie. Ostatni raz zobaczyliśmy na tym etapie podczas US Open 2022. Kilka tygodni później rozpoczął się dla niego najtrudniejszy czas w życiu, musiał walczyć o oczyszczenie swojego imienia z powodu pozytywnego wyniku testu antydopingowego. Został zawieszony na 13 miesięcy i musiał odbudowywać swoją pozycję na nowo. Reklama

Przechodził przez poziom turniejów rangi ITF, potem gromadził punkty w Challengerach. W jednym z nich zmierzył się z Pablo Carreno Bustą. Hiszpan również powracał na wyższy poziom, tyle że w jego przypadku powodem absencji były problemy zdrowotne. Podczas drugiej rundy imprezy rozgrywanej w Poznaniu, nasz zawodnik wrócił ze stanu 1:4 w trzecim secie i pokonał brązowego medalistę igrzysk olimpijskich w Tokio w grze pojedynczej po tie-breaku trzeciego seta. Teraz zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego, triumfator ATP Masters 1000 w Montrealu z 2022 roku, chciał się zrewanżować za tamtą bolesną porażkę.

Kamil Majchrzak kończy swój udział w Australian Open. Pablo Carreno Busta wziął rewanż

Początek spotkania wyglądał bardzo obiecująco z perspektywy Majchrzaka. Pewnie utrzymywał swoje podania, wygrywał je do 15 lub bez straty punktu. W czwartym i szóstym gemie Polak miał w sumie trzy szanse na przełamanie, ale niestety, mimo okazji nie udało się dobrać do serwisu przeciwnika. Z czasem Hiszpan zaczął się prezentować coraz lepiej i to Kamil miał coraz większe problemy przy własnym podaniu. W siódmym rozdaniu wyszedł jeszcze z opresji w znakomitym stylu, ale chwilę później przytrafił mu się słabszy moment i Carreno Busta szybko to wykorzystał. Potem Pablo pewnie domknął partię rezultatem 6:4. Reklama

Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął drugą odsłonę od wygranego gema przy własnym podaniu, ale kolejne minuty znów należały do tenisisty z Półwyspu Iberyjskiego. Po tym, jak przełamał Majchrzaka na 2:1, nasz reprezentant otrzymał przerwę medyczną, o którą poprosił już kilka minut wcześniej. Okazało się, że 29-latkowi dokuczał ból w okolicach szyi i fizjoterapeuta próbował rozmasować mu ten fragment ciała.



Polak wrócił do gry, ale obraz gry się nie zmieniał. Brązowy medalista igrzysk olimpijskich z Tokio ciągle wyglądał pewnie przy swoim podaniu. Cień szansy dla Kamila pojawił się w ósmym gemie, gdy miał 30-0. Kolejne cztery punkty powędrowały jednak na konto Hiszpana i tym samym Carreno Busta powrócił do różnicy dwóch "oczek". Ostatnią szansą na powrót w tym secie był dziesiąty gem. 29-latek wypracował sobie dwie okazje na 5:5. Chociaż piłka była w grze, to nasz zawodnik zagrał zdecydowanie zbyt pasywnie. Rywal nie bał się zaryzykować i zebrał tego owoce. Pablo wygrał w sumie cztery ostatnie akcje i ponownie triumfował 6:4. Reklama

Sytuacja Polaka robiła się coraz trudniejsza, a rywal nie odpuszczał. Wywierał coraz większą presję na naszym reprezentancie, a na twarzy Majchrzaka można było dostrzec coraz więcej emocji. W trzecim gemie udało się jeszcze wyratować przed przełamaniem, ale kilka minut później Hiszpan miał w sumie aż trzy break pointy. Przy ostatnim Carreno Busta w znakomitym stylu minął naszego reprezentanta i wyszedł na prowadzenie z przełamaniem.



Podobnie jak w poprzednich partiach, rywal pilnował przewagi do samego końca. Na koniec tenisista z Półwyspu Iberyjskiego jeszcze dobrał się do podania 29-latka. Ostatecznie Pablo triumfował 6:4, 6:4, 6:3 po 2 godzinach i 3 minutach gry, co jak na standardy meczów do trzech wygranych setów wiąże się z szybkim spotkaniem. W kolejnej rundzie Hiszpan zagra z Benem Sheltonem.



