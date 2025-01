Nie tylko Hurkacz. Mamy kolejnego Polaka w Australian Open. Ósmy setbol przyniósł radość

Dzięki temu mogliśmy oglądać dzisiaj Polaka w walce o miejsce w głównej drabince australijskiego Szlema. Przeciwnikiem zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego okazał się Billy Harris. Reprezentant Wielkiej Brytanii jeszcze tydzień temu mierzył się z Hubertem Hurkaczem w ćwierćfinale United Cup . Tenisista z Wysp zastępował w tej imprezie kontuzjowanego Jacka Drapera. Chociaż Harris plasuje się w drugiej setce rankingu, to pozostawił po sobie dobre wrażenie. Sprawił sporo kłopotów wrocławianinowi, zagrał z nim jednego tie-breaka, a prawie doszło także do drugiego. Zapowiadała się niełatwa potyczka dla Kamila.

Kamil Majchrzak awansował do głównej drabinki Australian Open. Rywal Huberta Hurkacza pokonany

Od początku spotkania nie brakowało szans na przełamanie. Już w drugim gemie pierwszą okazję miał Majchrzak, ale wtedy rywal wyszedł jeszcze z opresji. Później to Harris miał dwa break pointy - tym razem zagrożenie oddalił Polak. Premierowe przełamanie nadeszło w czwartym rozdaniu. Wówczas to Kamil dopiął swego, a po potwierdzeniu przewagi zrobiło się już 4:1 dla naszego reprezentanta .

W drugim secie to Billy jako pierwszy wywalczył sobie okazje na przełamanie i to aż trzy z rzędu. Majchrzak wyszedł jednak ze stanu 0-40, wygrywając pięć kolejnych akcji. Po chwili to Kamil dostał szansę na 3:1 - tym razem to przeciwnik oddalił zagrożenie. Kolejne minuty potoczyły się idealnie dla naszego reprezentanta. Po tym, jak dobrał się do serwisu przeciwnika w szóstym gemie, "odjechał" z rezultatem na dobre. Nie oddał już Harrisowi ani jednego "oczka", a wszystko zwieńczył efektownym breakiem do zera. Ostatecznie zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego zwyciężył 6:2.