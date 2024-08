Djoković dokonał historycznej rzeczy, a potem już mógł szaleńczo świętować

Novak Djoković ze złotem w grze pojedynczej

W Paryżu wreszcie osiągnął cel, choć tamtejsze korty ziemne nie należą do jego ulubionych. Dwa miesiące temu musiał się wycofać w trakcie Rolanda Garrosa z powodu kontuzji kolana. Natomiast teraz w drodze do złota nie stracił nawet seta.

Jak wiele dla niego znaczyło to zwycięstwo, pokazują sceny po zakończeniu meczu, kiedy rozpłakał się na swoim miejscu, a następnie poszedł na trybuny, by bardzo żywiołowo świętować ze swoim sztabem i najbliższymi.

Novak Djoković: Zagrałem swój najlepszy tenis

"To była niewiarygodna walka, zagrałem swój najlepszy tenis. Oddałem na korcie swoje serce i duszę, wszystko, by zdobyć złoto. Zrobiłem to po raz pierwszy dla mojego kraju, dla Serbii. W wieku 37 lat wygrałem olimpijskie złoto. Wierzyłem w to, ale teraz stało się to faktem. Nadal jestem w szoku, że pokonałem w walce o olimpijskie złoto, w takim meczu, Carlosa Alcaraza" - mówił Djoković.