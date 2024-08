Djoković zdobył złoto, a chwilę później taki komunikat. To się nie mieści w głowie

Do pełni szczęścia Novakovi Djokoviciowi brakowało tylko olimpijskiego złota, o które przyszło mu powalczyć z Carlosem Alcarazem. Tym samym, który jeszcze niedawno prawie zdemolował go na brytyjskich kortach, a który marzył, by zostać najmłodszym zdobywcą tytułu olimpijskiego w męskich zmaganiach w singlu. Do tego obaj panowie dotarli do wielkiego finału bez straty choćby seta. Stało się zgodnie z przewidywaniami - hitowy mecz nie zawiódł, a kibice obejrzeli wręcz galaktyczne starcie między dwoma zawodnikami z różnych generacji.

Reklama