Absolutny rekord Polki, fantastyczna seria trwa. Dziewiąty tytuł w sezonie

Martyna Kubka wciąż nie może odbić się w singlowym rankingu WTA, balansuje obecnie na granicy końca czwartej i początku piątej setki, ale już nawet we włoskim turnieju w tym tygodniu było widać progres. Ograła tu Franscescę Curmi , będącą w dobrej formie i tuż po jej grze w finale w Funchal na Maderze. Później jednak pochodząca z Zielonej Góry 23-letnia zawodniczka wpadła na rozstawioną z dwójką Leę Bosković i nie dała już rady.

Martyna Kubka z dziewiątym deblowym tytułem ITF w 2024 roku. Tym razem na północy Włoch

Martyna Kubka od początku tego sezonu notowała świetną serię w rywalizacji w grze podwójnej, niemal w każdym turnieju dochodziła do decydującego pojedynku. Już w połowie sierpnia miała w swoim dorobku aż osiem wygranych turniejów, co było jej rekordem kariery. I wtedy, od owego finału w Ourense, coś się zacięło. Owszem próbowała też sił w zmaganiach WTA 250 w Monastyrze, doszły nawet do ćwierćfinału, ale też coraz częściej stawiała też na singla. Szansę na tytuł w międzyczasie miała tylko w Poitiers, ale wspólnie z Conny Perrin przegrały ten ostatni mecz.