3:6, 1:5. Katarzyna Kawa już pakowała walizki. Sensacyjny zwrot w Buenos Aires

Dla Katarzyny Kawy to pierwszy z dwóch turniejów "ostatniej szansy", jeśli chce zakwalifikować się do eliminacji Australian Open. Pokonała w WTA 125 Argentina Open w Buenos Aires już trzy rywalki, wszystkie po trzysetowych bataliach. Sztuki, której dokonała jednak w starciu z rozstawioną z siódemką, notowaną wyżej o 175 pozycji Darją Semenistają , być może nigdy dotąd nie doświadczyła.

Katarzyna Kawa w WTA 125 w Buenos Aires. Leciała do Argentyny "w ciemno", mogła tu nie zagrać

32-letnia zawodniczka z Krynicy-Zdrój była cichą bohaterką ćwierćfinałowego starcia z Czeszkami w Billie Jean King Cup. Wskoczyła do pary do Igi Świątek, zamiast zmęczonej Magdy Linette, i wspólnie z liderką drużyny pokonały świetny duet z najlepszą deblistką świata Kateriną Siniakovą.

A później zagrały wspólnie w decydującym starciu z Włoszkami - Jasmine Paolini i Sara Errani okazały się jednak minimalnie lepsze. Prosto z Malagi zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Białą poleciała do Argentyny, choć nie miała tu nawet gwarancji startu w kwalifikacjach Argentina Open. A to było ważne - tylko ewentualny triumf w całych zawodach dawał jej marzenia o rywalizacji w kwalifikacjach Australian Open w Melbourne. Listy zgłoszeń już niedługo będą zamknięte.

Dostała się więc ostatecznie do tych kwalifikacji, a w dniu pierwszego meczu do Buenos Aires dotarły informacje o wycofaniu się dwóch kolejnych tenisistek. Wskoczyła więc do głównej drabinki, już wyrzuciła z turnieju dwie znacznie wyżej klasyfikowane rywalki: Varvarę Lepchenko i Pannę Udvardy. W obu przypadkach przegrywała pierwsze sety, ale wygrywała dwa kolejne.