Karol Nawrocki oceniony przez pretendenta do pasa mistrzowskiego. Nie obyło się bez zaskoczeń

Anna Dymarczyk

O Karola Nawrockiego w ostatnim czasie pytanych jest wielu sportowców, a przede wszystkim ci związani z piłką nożną i boksem. Prezydent Polski jest wiernym kibicem Lechii Gdańsk i sam trenował niegdyś boks. Ostatnio w rozmowie z Kanałem Zero o Nawrockim wypowiedział się pretendent do pasa mistrzowskiego, Damian Knyba. Padły zaskakujące słowa.

Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu na tle choinki, unosi jeden palec w geście podkreślenia wypowiedzi; w prawym górnym rogu widoczna jest wstawka z bokserem podczas walki.
Karol Nawrocki i Damian KnybaMarysia Zawada & Frank Franklin II/Associated PressEast News

Nawrocki nigdy nie ukrywał swojej sympatii do boksu. Kiedyś sam trenował ten sport, a dziś jest mocno związany z niektórymi jego przedstawicielami, jak choćby z Kacprem Meyną, na którego walkach w przeszłości się pojawiał.

Karol Nawrocki oceniony przez Knybę

Damian Knyba ma przed sobą wielkie wyzwanie. Polak już niebawem zawalczy o pas WBC Interim. 10 stycznia 2026 r. zmierzy się z Niemcem - Agitem Kabayelem. Wciąż przygotowuje się do tej walki, być może najważniejszej w całej jego dotychczasowej karierze.

Poza jednak samymi treningami, Knyba miał możliwość pojawienia się w mediach. Na zaproszenie Kanału Zero wziął udział w wywiadzie, w którym zapytano go również o Karola Nawrockiego. Bokser miał ocenić umiejętności walki prezentowane przez prezydenta Polski.

Damian Knyba szczerze o umiejętnościach Nawrockiego

Knyba sam dobrze rozumie, że przygoda z zawodowym boksem nie jest prosta. Zaczynał ją stosunkowo późno, bo w wieku 20 lat, ale udało mu się dojść bardzo wysoko. Kiedy komentował umiejętności bokserskie Nawrockiego, wiedział bardzo dobrze, o czym mówił.

"Zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Jak na prezydenta, to naprawdę bardzo wysoki poziom. Swoją drogą, to bym się bardzo ucieszył, gdyby przyjechał na moją walkę kibicować. To byłby mega zaszczyt" - mówił pięściarz. Może Karol Nawrocki spróbuje zaskoczyć Knybę i pojawić się na jego walce? Nie będzie to łatwe, bo do pojedynku dojdzie w Niemczech. Kto wie jednak, jakie plany szykuje Kancelaria Prezydenta.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Mężczyzna w garniturze przemawia zza mównicy gestykulując dłońmi na tle rozmytej biało-czerwonej flagi Polski.
Karol NawrockiKlaudia RadeckaAFP
Zwycięski bokser stoi na ringu z uniesioną przez sędziego ręką, wyrażając zwycięstwo po walce. Bokser jest bez koszulki, w czerwonych spodenkach, sędzia ubrany jest w niebieską koszulę z emblematem. W tle widoczni są inni uczestnicy i nieostre sylwetki...
Damian KnybaWilliams Paul/Icon SportswireEast News

