Karol Nawrocki oceniony przez pretendenta do pasa mistrzowskiego. Nie obyło się bez zaskoczeń

Nawrocki nigdy nie ukrywał swojej sympatii do boksu. Kiedyś sam trenował ten sport, a dziś jest mocno związany z niektórymi jego przedstawicielami, jak choćby z Kacprem Meyną, na którego walkach w przeszłości się pojawiał.

Karol Nawrocki oceniony przez Knybę

Damian Knyba ma przed sobą wielkie wyzwanie. Polak już niebawem zawalczy o pas WBC Interim. 10 stycznia 2026 r. zmierzy się z Niemcem - Agitem Kabayelem. Wciąż przygotowuje się do tej walki, być może najważniejszej w całej jego dotychczasowej karierze.

Poza jednak samymi treningami, Knyba miał możliwość pojawienia się w mediach. Na zaproszenie Kanału Zero wziął udział w wywiadzie, w którym zapytano go również o Karola Nawrockiego. Bokser miał ocenić umiejętności walki prezentowane przez prezydenta Polski.

Damian Knyba szczerze o umiejętnościach Nawrockiego

Knyba sam dobrze rozumie, że przygoda z zawodowym boksem nie jest prosta. Zaczynał ją stosunkowo późno, bo w wieku 20 lat, ale udało mu się dojść bardzo wysoko. Kiedy komentował umiejętności bokserskie Nawrockiego, wiedział bardzo dobrze, o czym mówił.

"Zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Jak na prezydenta, to naprawdę bardzo wysoki poziom. Swoją drogą, to bym się bardzo ucieszył, gdyby przyjechał na moją walkę kibicować. To byłby mega zaszczyt" - mówił pięściarz. Może Karol Nawrocki spróbuje zaskoczyć Knybę i pojawić się na jego walce? Nie będzie to łatwe, bo do pojedynku dojdzie w Niemczech. Kto wie jednak, jakie plany szykuje Kancelaria Prezydenta.

Karol Nawrocki Klaudia Radecka AFP

Damian Knyba Williams Paul/Icon Sportswire East News