Falubaz sięga po "tajną broń". Naukowiec wszedł do gry, to może być przełom

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

W cieniu transferów zawodniczych w Zielonej Górze dochodzi do zmian, które mogą mieć fundamentalne znaczenie dla przyszłości klubu. Do Rady Nadzorczej Stelmet Falubazu dołączył Karol Dąbrowski. To nie jest przypadkowy urzędnik, ale ceniony wykładowca i dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jacek Frątczak nie ukrywa, że to element szerszego planu. Miasto de facto powiedziało "dość" roli biernego sponsora i chce wnieść do żużla potężną dawkę wiedzy akademickiej.

Zawodnik sportów motorowych w zielonym stroju podczas jazdy na motocyklu na torze, a obok portret młodego mężczyzny w tej samej sportowej odzieży, skupionego i patrzącego w bok.
Karol Dąbrowski nową twarzą w Falubazie. Dyrektor z UZ ma wnieść do klubu technologiczne know-how. To ma przynieść poprawę wyników sportowychTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Paweł Wilczyński

Czy nauka może pomóc w wygrywaniu meczów żużlowych? W Zielonej Górze są przekonani, że tak. Powołanie Karola Dąbrowskiego to sygnał, że Falubaz chce być klubem nowoczesnym, czerpiącym z potencjału, jaki daje Uniwersytet Zielonogórski. To koniec ery, w której współpraca na linii Ratusz-Klub ograniczała się tylko do przelewania milionów na konto.

    Koniec z rolą "bankomatu". Czas na kompetencje

    Jacek Frątczak, przewodniczący komisji sportu, de facto stawia sprawę jasno, że pieniądze to nie wszystko. Miasto, będąc jednym z kluczowych partnerów, chce dzielić się zasobami intelektualnymi, a nie tylko budżetowymi - Tor to kwestia kompetencji klubu. Te technikalia są niezwykle ważne. Współpraca klub-miasto, kiedy ma się wiedzę nt. osób, czy organizacji, jaką jest Uniwersytet Zielonogórski, no to rola nie polega jedynie na przekazywaniu pieniędzy - tłumaczy Frątczak.

    Były menedżer podkreśla, że znaleziono złoty środek w zarządzaniu. - Nie ma skrajności z gatunku, albo dajemy kasę i nic nas nie obchodzi, albo dajemy kasę i robimy wszystko. Jest coś po środku - dodaje.

    Kim jest "tajna broń" Falubazu?

    Nowa twarz w strukturach klubu to Karol Dąbrowski. Dla przeciętnego kibica postać anonimowa, ale w świecie zielonogórskiej nauki i biznesu - gracz wagi ciężkiej. To człowiek, który łączy teorię z praktyką. - To człowiek, który w Zielonej Górze jest znany jako dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. Uniwersytet Zielonogórski to jedna z kluczowych placówek w tym mieście. Wpływ tego miejsca na rzeczywistość miasta jest ogromna - rekomenduje nowego członka rady.

    Skąd wziął się pomysł na taki ruch? To efekt wsłuchiwania się w potrzeby zespołu. - Jeżeli się spotykamy, to zaczynamy wsłuchiwać się w głos zawodników czy środowiska. Wtedy szukamy rozwiązań, które prowadzą chociażby do takich osób jak pan Karol Dąbrowski - wyjaśnia nasz rozmówca.

    Od słów do czynów. Technologia w służbie sportu

    Wielu obawiało się, że głośne Forum Sportu, które odbyło się w mieście, będzie tylko kolejną "gadającą głową". Obecność Dąbrowskiego to dowód na to, że wnioski z debat są wdrażane w życie błyskawicznie - Mi bardzo zależało na tym, by przynajmniej doprowadzić do spotkania środowiska sportowego ze środowiskiem akademicko-naukowym, co stało się podczas forum sportu. Jak widać, to nie była praca, która poszła parą w gwizdek. Chcemy realizować politykę na serio, czyli dowozić projekty - mówi z satysfakcją Frątczak.

    Falubaz ma zyskać przewagę dzięki dostępowi do nowoczesnych rozwiązań. - A takim działaniem jest powołanie do rady nadzorczej człowieka, który z nauką i z centrum technologii uniwersytetu ma cały wachlarz umiejętności, wiedzy i kontaktów do tego, by wspierać sport w oparciu o technologię. To jest element strategii dla klubu, dla sportu zielonogórskiego - kończy Frątczak.

    Zawodnik w zielonym kombinezonie żużlowym trzyma w rękach żółty kask, obok znajduje się okrągłe wstawienie pokazujące tę samą osobę w trakcie przygotowań do jazdy na motocyklu żużlowym.
    Stelmet Falubaz Zielona Góra w przyszłym roku liczy na medal. To mogłoby oznaczać spory zastrzyk gotówkiTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Trzech mężczyzn w czarnych kurtkach z logo, stojących przed tłem z symbolem myszy oraz logotypami sponsorów. Jeden z mężczyzn opiera rękę na rowerze, całość utrzymana w neutralnym tonie.
    Prezes Falubazu Adam Goliński, dyrektor sportowy Aleksander Janas oraz menedżer Grzegorz WalasekFalubaz.commateriały prasowe
    Dwóch mężczyzn w eleganckich ubraniach rozmawia ze sobą w zamkniętym pomieszczeniu, obaj mają na szyjach identyfikatory, w tle widoczny mężczyzna w kurtce z napisem agencja ochrony oraz wejście na stadion lub do hali sportowej.
    Prezes Polonii Jerzy Kanclerz wraz z Jackiem Frątczakiem.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

