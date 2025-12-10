Falubaz sięga po "tajną broń". Naukowiec wszedł do gry, to może być przełom

Czy nauka może pomóc w wygrywaniu meczów żużlowych? W Zielonej Górze są przekonani, że tak. Powołanie Karola Dąbrowskiego to sygnał, że Falubaz chce być klubem nowoczesnym, czerpiącym z potencjału, jaki daje Uniwersytet Zielonogórski. To koniec ery, w której współpraca na linii Ratusz-Klub ograniczała się tylko do przelewania milionów na konto.

Koniec z rolą "bankomatu". Czas na kompetencje

Jacek Frątczak, przewodniczący komisji sportu, de facto stawia sprawę jasno, że pieniądze to nie wszystko. Miasto, będąc jednym z kluczowych partnerów, chce dzielić się zasobami intelektualnymi, a nie tylko budżetowymi - Tor to kwestia kompetencji klubu. Te technikalia są niezwykle ważne. Współpraca klub-miasto, kiedy ma się wiedzę nt. osób, czy organizacji, jaką jest Uniwersytet Zielonogórski, no to rola nie polega jedynie na przekazywaniu pieniędzy - tłumaczy Frątczak.

Były menedżer podkreśla, że znaleziono złoty środek w zarządzaniu. - Nie ma skrajności z gatunku, albo dajemy kasę i nic nas nie obchodzi, albo dajemy kasę i robimy wszystko. Jest coś po środku - dodaje.

UNI Opole - #VolleyWrocław. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kim jest "tajna broń" Falubazu?

Nowa twarz w strukturach klubu to Karol Dąbrowski. Dla przeciętnego kibica postać anonimowa, ale w świecie zielonogórskiej nauki i biznesu - gracz wagi ciężkiej. To człowiek, który łączy teorię z praktyką. - To człowiek, który w Zielonej Górze jest znany jako dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. Uniwersytet Zielonogórski to jedna z kluczowych placówek w tym mieście. Wpływ tego miejsca na rzeczywistość miasta jest ogromna - rekomenduje nowego członka rady.

Skąd wziął się pomysł na taki ruch? To efekt wsłuchiwania się w potrzeby zespołu. - Jeżeli się spotykamy, to zaczynamy wsłuchiwać się w głos zawodników czy środowiska. Wtedy szukamy rozwiązań, które prowadzą chociażby do takich osób jak pan Karol Dąbrowski - wyjaśnia nasz rozmówca.

Od słów do czynów. Technologia w służbie sportu

Wielu obawiało się, że głośne Forum Sportu, które odbyło się w mieście, będzie tylko kolejną "gadającą głową". Obecność Dąbrowskiego to dowód na to, że wnioski z debat są wdrażane w życie błyskawicznie - Mi bardzo zależało na tym, by przynajmniej doprowadzić do spotkania środowiska sportowego ze środowiskiem akademicko-naukowym, co stało się podczas forum sportu. Jak widać, to nie była praca, która poszła parą w gwizdek. Chcemy realizować politykę na serio, czyli dowozić projekty - mówi z satysfakcją Frątczak.

Falubaz ma zyskać przewagę dzięki dostępowi do nowoczesnych rozwiązań. - A takim działaniem jest powołanie do rady nadzorczej człowieka, który z nauką i z centrum technologii uniwersytetu ma cały wachlarz umiejętności, wiedzy i kontaktów do tego, by wspierać sport w oparciu o technologię. To jest element strategii dla klubu, dla sportu zielonogórskiego - kończy Frątczak.

Stelmet Falubaz Zielona Góra w przyszłym roku liczy na medal. To mogłoby oznaczać spory zastrzyk gotówki TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezes Falubazu Adam Goliński, dyrektor sportowy Aleksander Janas oraz menedżer Grzegorz Walasek Falubaz.com materiały prasowe

Prezes Polonii Jerzy Kanclerz wraz z Jackiem Frątczakiem. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski