Tyle trzeba zapłacić za dzień z Lewandowską. W wersji premium coś wyjątkowego

Anna Lewandowska co jakiś czas organizuje spotkania dla fanów, na których można nie tylko z nią potrenować, ale także spędzić miło dzień i przeżyć przygodę. Niedawno poinformowała, że szykuje kolejne, tym razem we Wrocławiu. Aby jednak wziąć udział w wydarzeniu, trzeba wykupić bilet. Oto ile trzeba zapłacić, by spędzić dzień z Anną Lewandowską i zaproszonymi przez nią gośćmi.