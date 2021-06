Była żona Piotra Żyły chętnie publikuje zdjęcia na Instagramie, który już dawno stał się jej wirtualnym pamiętnikiem. Tym razem Justyna Żyła pochwaliła się zdjęciem ze swoim synem, który w miniony weekend miał swój ważny dzień.

"Dziękuję wszystkim gościom za pamięć i uczestnictwo w konfirmacji Kuby. To była piękna uroczystość i wspaniały czas, który nasza rodzina mogła dzielić z Wami. Dziękuję z całego serca" - napisała na Instagramie Żyła.

Podobieństwo do Piotra Żyły

Młody Jakub zaprezentował się na fotografii w tradycyjnym stroju. Fani zwrócili uwagę przede wszystkim na jego podobieństwo do słynnego skoczka narciarskiego.

"Syn cały tata", "Cały Piter" - rozpisują się internauci w komentarzach.

Konfirmacja to bardzo ważny wydarzenie w kościele ewangelickim. Jest to odpowiednik pierwszej komunii świętej oraz bierzmowania w kościele katolickim. Nie jest to jednocześnie sakrament.

Instagram Post