Piotr Żyła nie jest katolikiem. Święta w jego domu wyglądają inaczej

Piotr Żyła od ładnych paru lat uznawany jest za jednego z liderów naszej kadry skoczków narciarskich. 37-latek z roku na rok radzi sobie coraz lepiej na arenach międzynarodowych i choć w ubiegłym sezonie jego występy pozostawiały wiele do życzenia, teraz powrócił on ze zdwojoną siłą i można podejrzewać, że sporo namiesza podczas Turnieju Czterech Skoczni.

Piotr Żyła jest ewangelikiem. Święta Bożego Narodzenia obchodzi nieco inaczej

“Piotr chodził do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, gdzie są prowadzone zarówno katolickie, jak i ewangelickie lekcje religii. Uczniowie są z całej Polski i należą do różnych Kościołów. Opiekę duszpasterską nad uczniami sprawują dwaj katecheci - katolicki i ewangelicki. P iotr uczęszczał na lekcje religii ewangelickiej. (...) Lekcje z Piotrem były wielką przyjemnością. Należy do bardzo pogodnych ludzi" - wspomina w rozmowie z portalem bielskobiala.naszemiasto.pl.

Jakie więc są różnice pomiędzy wyznaniem ewangelickim i katolickim, jeśli chodzi o celebrację Świąt Bożego Narodzenia? O tym kilka lat temu opowiedział Adam Małysz w rozmowie z dziennikarzami RMF FM. "My możemy w wigilię jeść mięso w przeciwieństwie do katolików. Jak miałem wigilię w domu rodzinnym, to jadłem mięso. Ale teraz przekonałem się do karpia, bo nie ma ości w nim. (...) Kupujemy albo fileta, albo teściowa ma złotą rączkę i wyciąga te ości" - zdradził.