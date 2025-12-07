Schreiber podała przyczynę rozstania z Korczarowskim, a potem takie wyznanie. Nowa miłość

Schreiber w ostatnim czasie obchodziła głośno swoje urodziny i zorganizowała w tym celu huczną imprezę ze wstępem wolnym. W ostatnim czasie również coraz częściej organizuje na swoim profilu sesje pytań i odpowiedzi. Niektóre z ujawnianych przez nią informacji są dla jej fanów prawdziwym trzęsieniem ziemi.

Marianna Schreiber ujawniła przyczynę rozstania z Korczarowskim

4 grudnia Schreiber ujawniła, że powodem rozstania z Piotrem Korczarowskim było coś innego niż myślało wiele osób. Okazało się, że para postanowiła poszukać nowej drogi osobno ze względu na... politykę.

Różniliśmy się poglądowo i nie akceptowaliśmy wzajemnie swoich politycznych spraw. To prawda. Żadne z nas nie chciało poświęcać na siebie nawzajem podejścia do życia i poglądów

Wcześniej zakładała, że różnice światopoglądowe nie będą miały aż takiego wpływu na jej związek. Stało się jednak inaczej. W kolejnym Q&A wyjawiła także, że, jak się zdaje, znalazła już nową miłość, ale nie zamierza dzielić się informacjami dotyczącymi nowego ukochanego.

Marianna Schreiber o nowej miłości

W jednym z ostatnich wywiadów na pytanie o to, czy wybrałaby teraz miłość czy karierę, Schreiber odpowiedziała, że karierę, co wzbudziło bardzo duże poruszenie wśród internautów. Gwiazda postanowiła wyjaśnić, dlaczego z jej ust padły akurat takie słowa.

"Bo wybrałam już miłość i teraz po nieudanych związkach wiem, że przy właściwym mężczyźnie nigdy nie będę musiała wybierać" - tłumaczyła Schreiber. Szybko zaczęto zadawać jej pytania właśnie o wybraną przez nią miłość.

"Kochani, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie pochwalę się już niczym nigdy w tej kwestii. Mam dość robienia ze mnie kogoś, kim nie jestem" - przekonywała. Zdaje się jednak, że po podobnych obietnicach w przeszłości wielu fanów przestało wierzyć w jej zapewnienia. Póki co jednak zawodniczka FAME MMA milczy jak grób.

Piotr Korczarowski przemówił po rozstaniu z Marianną Schreiber Forum/ FiPAK, MAREK MALISZEWSKI Reporter

Marianna Schreiber i Piotr Korczarowski AKPA AKPA