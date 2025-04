Sceny na meczu Danielle Collins. Niespodziewany gość pojawił się na korcie

Danielle Collins nie mogła się powstrzymać. Sceny po wygranym meczu w Charleston

W trzeciej rundzie turnieju w Charleston z udziałem finalistki Australian Open 2022 doszło do nietypowych scen. Pojedynkowi Amerykanki z Jeleną Ostapenko bacznie przyglądał się jej pupil. Po wygranej Danielle nie wahała się ani chwili, podbiegła do swojego boksu i wzięła Quincy na ręce, aby wspólnie z suczką przeprowadzić pomeczowy wywiad. Prowadzący nie krył swojego rozbawienia całą sytuacją i nawet zadał jedno pytanie czworonożnej przyjaciółce Collins, ta jednak nie była zainteresowana przystawionym do jej pyska mikrofonem, co rozbawiło kibiców na trybunach.