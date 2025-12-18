Heroizm Jagiellonii w Alkmaar. Czerwona kartka, sprawdzony karny. Wielki bój

Jagiellonia Białystok z pewnością liczy, że kiedyś w końcu będzie kolejną polską drużyną, której uda się awansować do Ligi Mistrzów. Tak się jednak nie mogło wydarzyć w tym sezonie i ekipa z Białegostoku kolejny rok z rzędu reprezentuje nasz kraj w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy.

W poprzednim sezonie podopieczni Adriana Siemieńca zakończyli walkę o ten tytuł na ćwierćfinale, w którym przegrali z Realem Betis. Wówczas Jaga zakończyła fazę grupową na dziewiątym miejscu, a to oznaczało, że mistrzowie Polski 2023/2024 musieli przedzierać się przez fazę barażów.

Jagiellonia gra dalej! Już czeka na baraże

W tym sezonie z pewnością piłkarze Siemieńca chcieliby tego uniknąć. Po przegranej 1:2 na własnym stadionie z Rayo Vallecano sprawy się nieco skomplikowały. Jasne było jednak, że w szóstej kolejce wiele może się zdarzyć i Jagiellonia musiała za wszelką cenę wyszarpać triumf w rywalizacji wyjazdowej z AZ Alkmaar.

Przed pierwszym gwizdkiem ekipa z Białegostoku miała na swoim koncie osiem punktów i plasowała się w środku stawki, AZ przystępowało do tego pojedynku z jednym oczkiem więcej. Początek meczu w Holandii był bardzo dobrym odzwierciedleniem określenia "wyszarpać", bo Jagiellonia bardzo cierpiała.

W pierwszy 25 minutach goście nie stworzyli żadnego zagrożenia, z kolei AZ raz po raz atakowało pole karne naszego zespołu, ale bez tego, co najważniejsze, a więc skuteczności. Pierwszy raz w 35. minucie urwał się obrońcom Oskar Pietuszewski. Nastolatek uderzył z bardzo ostrego kąta, a bramkarz i tak musiał się bardzo wykazać.

Jaga faktycznie za sprawą tego ataku zyskała nieco odwagi. W 43. minucie zrobiło się bardzo gorąco w polu karnym AZ. Na murawę upadł Afimico Pululu, sędzia w pierwszym tempie faulu nie widział. Wobec tego został wezwany do monitora VAR i odgwizdał... rękę jednego z zawodników Jagiellonii. Marzenia o rzucie karnym runęły.

Do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis, ale ostatnie 10 minut musiało dawać nadzieję Jagiellonii, która do szatni schodziła, plasując się na wirtualnym 19. miejscu. Druga połowa rozpoczęła się dość monotonnie. Ciekawiej zrobiło się dopiero w 63. minucie. Wówczas faul popełnił Pululu.

Początkowo arbiter pokazał napastnikowi Jagiellonii żółtą kartkę, ale został wezwany do monitora VAR i po obejrzeniu kilku powtórek zmienił decyzję na czerwoną kartkę. Z pewnością nie była to sytuacja klarowna, można pewnie nawet napisać, że mieliśmy tu do czynienia z kontrowersją.

Trzydzieści ostatnich minut zapowiadało się dla Jagiellonii jak prawdziwa piłkarska mordęga i faktycznie tak było. Goście cofnęli się pod własne pole karne i raz po raz wybijali piłkę, co poskutkowało utrzymaniem wyniku 0:0. To z kolei oznacza, że Jagiellonia kończy fazę ligową na miejscu barażowym.

Statystyki meczu AZ Alkmaar 0 - 0 Jagiellonia Białystok Posiadanie piłki 66% 34% Strzały 14 4 Strzały celne 2 1 Strzały niecelne 3 1 Strzały zablokowane 9 2 Ataki 96 66

