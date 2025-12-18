Boks. Anthony Joshua - Jake Paul. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 20 grudnia 2025 godz. 02:00Już 20 grudnia 2025 roku (w nocy z piątku na sobotę, ok. 2:00 czasu polskiego) w Kaseya Center w Miami dojdzie do jednej z najbardziej elektryzujących i kontrowersyjnych konfrontacji w boksie tego roku - Anthony Joshua vs. Jake Paul. Joshua, były dwukrotny mistrz świata wagi ciężkiej i złoty medalista olimpijski, wchodzi do ringu jako wyraźny faworyt bukmacherów - kursy dają mu zdecydowaną przewagę nad Paulem, który mimo sportowej kariery bokserskiej nadal jest szerzej znany jako influencer i były youtuber. Różnica w doświadczeniu i warunkach fizycznych jest ogromna: Joshua waży znacznie więcej i ma znacznie bogatsze portfolio starć na najwyższym poziomie bokserskim, podczas gdy Paul staje przed najtrudniejszym testem w karierze. Zapraszamy na relację na żywo.