Tak wygląda końcowa tabela Ligi Konferencji. Które miejsca zajmują polskie kluby?

Faza ligowa Ligi Konferencji ostatecznie się zakończyła. Była to dla polskich kibiców edycja wyjątkowa. Po raz pierwszy w historii śledziliśmy występy aż czterech polskich drużyn w zasadniczej fazie europejskich pucharów. Oczekiwania były ogromne, a w ostatnich miesiącach oglądaliśmy zarówno wzloty, jak i bolesne upadki polskich klubów.

Przed ostatnią kolejką w zdecydowanie najlepszej sytuacji znajdował się Raków Częstochowa. Wicemistrz Polski jako jedyny polski klub był już w 100% pewny gry wiosną w Lidze Konferencji, a na wyciągnięcie ręki była obecność w TOP8 i gra w 1/8 finału. Wciąż w walce o grę wiosną w Europie były Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. Bez jakichkolwiek szans na awans pozostawała natomiast Legia Warszawa.

W odróżnieniu od poprzednich kolejek, w ostatniej serii wszystkie spotkania rozpoczęły się o tej samej porze. Zwiastowało to niebywałe emocje dla kibiców.

Na pożegnanie z Rakowem Częstochowa Marek Papszun wyjechał na Cypr, by zmierzyć się z Omonią Nikozja. Częstochowianom udało się wyjść na prowadzenie tuż po przerwie. Dośrodkowanie z rzutu wolnego Michaela Ameyawa strzałem głową z najbliższej odległości wykończył Oskar Repka. "Medaliki" utrzymali jednobramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego. Raków wygrywając 1:0 na Cyprze dokonał niebywałego wyczynu, kończąc fazę ligową na drugiej pozycji w tabeli.

Lech Poznań jadąc na wyjazdowe spotkanie z czeską Sigmą Ołomuniec wciąż nie miała zapewnionego awansu do kolejnej fazy rozgrywek. W przypadku mistrza Polski możliwy był każdy z wariantów - gra w 1/8 finału, 1/16 finału, a w najgorszym scenariuszu pożegnanie się z rozgrywkami. Mecz ułożył się idealnie pod Lecha. Poznaniacy do przerwy prowadzili 2:0, a po raz kolejny bohaterem okazał się strzelec dubletu Mikael Ishak. Szwed w drugiej połowie mógł skompletować hat-trick, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Czesi strzelili kontaktowego gola, lecz nie odebrali Lechowi wygranej 2:1. "Kolejorz" był szalenie bliski awansu do najlepszej ósemki. Niewiele zabrakło do tego, a tak mistrz Polski plasuje się na 11. lokacie.

W bliźniaczo podobnym położeniu co Lech znajdowała się Jagiellonia Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca ostatni mecz fazy ligowej rozgrywali na wyjeździe z AZ Alkmaar. "Jaga" w Holandii miała swoje szansę, lecz od 63. minuty była w konkretnych tarapatach. Wszystko przez czerwoną kartkę, którą otrzymał Afimico Pululu. Jagiellonii pomimo gry w osłabieniu udało się utrzymać bezbramkowy remis do końca. Białostoczanie fazę ligową LK kończą na 17. lokacie.

Legia Warszawa jako jedyna w czwartkowy wieczór walczyła jedynie o honor. Przewrotny los chciał, że to "Wojskowi" jako pierwsi objęli prowadzenie. Legia do przerwy prowadziła z gibraltarskim Lincoln Red Imps po ładnym uderzeniu zza pola karnego Antonio Colaka. Po przerwie do asysty swojego gola dorzucił Bartosz Kapustka, a później trafiali jeszcze Mileta Rajović oraz Wahan Biczachczjan. Legia nie zdołała utrzymać czystego konta do końca. Gabriela Kobylaka w 89. minucie precyzyjnym strzałem zza pola karnego pokonał Tjay De Barr. Legia na pożegnanie z Europą wygrała 4:1 z Lincoln Red Imps.

Ostateczna tabela Ligi Konferencji i miejsca polskich klubów

1. RC Strasbourg - 16 pkt, bilans bramkowy 11:5

2. Raków Częstochowa - 14 pkt, 9:2

3. AEK Ateny - 13 pkt, 14:7

4. Sparta Praga - 13 pkt, 10:3

5. Rayo Vallecano - 13 pkt, 13:7

6. Szachtar Donieck - 13 pkt, 10:5

7. Mainz - 13 pkt, 7:3

8. AEK Larnaka - 12 pkt, 7:1

---------------------------------------------------

9. Lausanne-Sport - 11 pkt, 6:3

10. Crystal Palace - 10 pkt, 11:6

11. Lech Poznań - 10 pkt, 12:8

12. Samsunspor - 10 pkt, 10:6

13. Celje - 10 pkt, 8:7

14. AZ Alkmaar - 10 pkt, 7:7

15. Fiorentina - 9 pkt, 8:5

16. Rijeka - 9 pkt, 5:2

17. Jagiellonia Białystok - 9 pkt, 5:4

18. Omonia Nikozja - 8 pkt, 5:4

19. Noah - 8 pkt, 6:7

20. Drita - 8 pkt, 4:8

21. KuPS Kuopio - 7 pkt, 6:5

22. Skendija Tetovo - 7 pkt, 4:5

23. Zrinjski Mostar - 7 pkt, 8:10

24. Sigma Ołomuniec - 7 pkt, 7:9

---------------------------------------------------

25. Universitatea Craiova - 7 pkt, 6:8

26. Lincoln Red Imps - 7 pkt, 7:15

27. Dynamo Kijów - 6 pkt, 9:9

28. Legia Warszawa - 6 pkt, 8:8

29. Slovan Bratysława - 6 pkt, 5:9

30. Breidablik - 5 pkt, 6:11

31. Shamrock Rovers - 4 pkt, 7:13

32. Hacken - 3 pkt, 5:8

33. Hamrun Spartans - 3 pkt, 4:11

34. Shelbourne - 2 pkt, 0:7

35. Aberdeen - 2 pkt, 3:14

36. Rapid Wiedeń - 1 pkt, 3:14

Przypomnijmy najważniejsze zasady panujące w Lidze Konferencji. Drużyny, które na koniec rywalizacji zajmą miejsca 1-8, automatycznie trafiają do 1/8 finału rozgrywek. Zespoły z lokat 9-24 trafią do rundy barażowej, w której zmierzą się ze sobą w dwumeczu o pozostanie w grze. Wciąż możliwy jest polski dwumecz w fazie pucharowej. Więcej szczegółów poznamy 16 stycznia, gdy odbędzie się losowanie 1/16 finału LK.

Czy udział w LK "niszczy" polskie zespoły? Kosecki nie ma wątpliwości. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piłkarze Rakowa Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

Jagiellonia Białystok Fotokibit/East News East News

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News