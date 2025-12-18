Tak wygląda końcowa tabela Ligi Konferencji. Które miejsca zajmują polskie kluby?
Faza ligowa Ligi Konferencji ostatecznie przeszła do historii. Były to wyjątkowe tygodnie dla polskich kibiców. Po raz pierwszy w historii mogliśmy obserwować cztery polskie kluby w zasadniczej fazie europejskich pucharów. W czwartkowy wieczór wszystko stało się jasne. Wiemy już na jakich miejscach rywalizację zakończyli Raków Częstochowa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa.
Przed ostatnią kolejką w zdecydowanie najlepszej sytuacji znajdował się Raków Częstochowa. Wicemistrz Polski jako jedyny polski klub był już w 100% pewny gry wiosną w Lidze Konferencji, a na wyciągnięcie ręki była obecność w TOP8 i gra w 1/8 finału. Wciąż w walce o grę wiosną w Europie były Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. Bez jakichkolwiek szans na awans pozostawała natomiast Legia Warszawa.
W odróżnieniu od poprzednich kolejek, w ostatniej serii wszystkie spotkania rozpoczęły się o tej samej porze. Zwiastowało to niebywałe emocje dla kibiców.
Na pożegnanie z Rakowem Częstochowa Marek Papszun wyjechał na Cypr, by zmierzyć się z Omonią Nikozja. Częstochowianom udało się wyjść na prowadzenie tuż po przerwie. Dośrodkowanie z rzutu wolnego Michaela Ameyawa strzałem głową z najbliższej odległości wykończył Oskar Repka. "Medaliki" utrzymali jednobramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego. Raków wygrywając 1:0 na Cyprze dokonał niebywałego wyczynu, kończąc fazę ligową na drugiej pozycji w tabeli.
Lech Poznań jadąc na wyjazdowe spotkanie z czeską Sigmą Ołomuniec wciąż nie miała zapewnionego awansu do kolejnej fazy rozgrywek. W przypadku mistrza Polski możliwy był każdy z wariantów - gra w 1/8 finału, 1/16 finału, a w najgorszym scenariuszu pożegnanie się z rozgrywkami. Mecz ułożył się idealnie pod Lecha. Poznaniacy do przerwy prowadzili 2:0, a po raz kolejny bohaterem okazał się strzelec dubletu Mikael Ishak. Szwed w drugiej połowie mógł skompletować hat-trick, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Czesi strzelili kontaktowego gola, lecz nie odebrali Lechowi wygranej 2:1. "Kolejorz" był szalenie bliski awansu do najlepszej ósemki. Niewiele zabrakło do tego, a tak mistrz Polski plasuje się na 11. lokacie.
W bliźniaczo podobnym położeniu co Lech znajdowała się Jagiellonia Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca ostatni mecz fazy ligowej rozgrywali na wyjeździe z AZ Alkmaar. "Jaga" w Holandii miała swoje szansę, lecz od 63. minuty była w konkretnych tarapatach. Wszystko przez czerwoną kartkę, którą otrzymał Afimico Pululu. Jagiellonii pomimo gry w osłabieniu udało się utrzymać bezbramkowy remis do końca. Białostoczanie fazę ligową LK kończą na 17. lokacie.
Legia Warszawa jako jedyna w czwartkowy wieczór walczyła jedynie o honor. Przewrotny los chciał, że to "Wojskowi" jako pierwsi objęli prowadzenie. Legia do przerwy prowadziła z gibraltarskim Lincoln Red Imps po ładnym uderzeniu zza pola karnego Antonio Colaka. Po przerwie do asysty swojego gola dorzucił Bartosz Kapustka, a później trafiali jeszcze Mileta Rajović oraz Wahan Biczachczjan. Legia nie zdołała utrzymać czystego konta do końca. Gabriela Kobylaka w 89. minucie precyzyjnym strzałem zza pola karnego pokonał Tjay De Barr. Legia na pożegnanie z Europą wygrała 4:1 z Lincoln Red Imps.
Ostateczna tabela Ligi Konferencji i miejsca polskich klubów
1. RC Strasbourg - 16 pkt, bilans bramkowy 11:5
2. Raków Częstochowa - 14 pkt, 9:2
3. AEK Ateny - 13 pkt, 14:7
4. Sparta Praga - 13 pkt, 10:3
5. Rayo Vallecano - 13 pkt, 13:7
6. Szachtar Donieck - 13 pkt, 10:5
7. Mainz - 13 pkt, 7:3
8. AEK Larnaka - 12 pkt, 7:1
---------------------------------------------------
9. Lausanne-Sport - 11 pkt, 6:3
10. Crystal Palace - 10 pkt, 11:6
11. Lech Poznań - 10 pkt, 12:8
12. Samsunspor - 10 pkt, 10:6
13. Celje - 10 pkt, 8:7
14. AZ Alkmaar - 10 pkt, 7:7
15. Fiorentina - 9 pkt, 8:5
16. Rijeka - 9 pkt, 5:2
17. Jagiellonia Białystok - 9 pkt, 5:4
18. Omonia Nikozja - 8 pkt, 5:4
19. Noah - 8 pkt, 6:7
20. Drita - 8 pkt, 4:8
21. KuPS Kuopio - 7 pkt, 6:5
22. Skendija Tetovo - 7 pkt, 4:5
23. Zrinjski Mostar - 7 pkt, 8:10
24. Sigma Ołomuniec - 7 pkt, 7:9
---------------------------------------------------
25. Universitatea Craiova - 7 pkt, 6:8
26. Lincoln Red Imps - 7 pkt, 7:15
27. Dynamo Kijów - 6 pkt, 9:9
28. Legia Warszawa - 6 pkt, 8:8
29. Slovan Bratysława - 6 pkt, 5:9
30. Breidablik - 5 pkt, 6:11
31. Shamrock Rovers - 4 pkt, 7:13
32. Hacken - 3 pkt, 5:8
33. Hamrun Spartans - 3 pkt, 4:11
34. Shelbourne - 2 pkt, 0:7
35. Aberdeen - 2 pkt, 3:14
36. Rapid Wiedeń - 1 pkt, 3:14
Przypomnijmy najważniejsze zasady panujące w Lidze Konferencji. Drużyny, które na koniec rywalizacji zajmą miejsca 1-8, automatycznie trafiają do 1/8 finału rozgrywek. Zespoły z lokat 9-24 trafią do rundy barażowej, w której zmierzą się ze sobą w dwumeczu o pozostanie w grze. Wciąż możliwy jest polski dwumecz w fazie pucharowej. Więcej szczegółów poznamy 16 stycznia, gdy odbędzie się losowanie 1/16 finału LK.
