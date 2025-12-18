Legia z hukiem przełamuje impas. Egzekucja na pożegnanie z Europą. To koniec
Legia Warszawa pokonała 4:1 Lincoln Red Imps w 6. kolejce Ligi Konferencji. To pierwsze zwycięstwo ekipy z Łazienkowskiej za trenerskiej kadencji Inakiego Astiza i zarazem przełamanie serii 11 spotkań bez zwycięstwa. Na smak wygranej stołeczny zespół czekał dokładnie 56 dni. Maski nieudaczników zostały zrzucone tuż przed końcem wstydliwego rozdziału. Już jutro w stolicy początek nowej ery. Ery Marka Papszuna.
Kto jeszcze pamięta, że w ubiegłym sezonie Legia Warszawa była jedynym zespołem, który w Lidze Konferencji pokonał obu jej finalistów - Chelsea i Betis? Przygodę z Europą przyszło wówczas zakończyć dopiero w ćwierćfinale. Tym razem epilog był ponury. Ostatni mecz, faza ligowa, zero szans na awans.
Gdyby przed pierwszym gwizdkiem opierać się tylko na prognozach bukmacherów, warszawianie powinni wygrać ten mecz łatwo i wysoko. Co najmniej 3:0, ewentualnie 4:1. Tyle że w taki scenariusz trudno było w ciemno uwierzyć.
Łazienkowska znów areną zwycięstwa. Smutna kanonada na pożegnanie Europy
Legia nie miała już nawet matematycznych widoków na przeczołganie się do fazy pucharowej. Zadanie na czwartkowy wieczór było tylko jedno: przerwać passę upokorzeń.
Pierwsze minuty niczego takiego nie zapowiadały. Kibice nie prowadzili dopingu. Zamiast tego konsekwentnie prosili właściciela klubu, Dariusza Mioduskiego, by poszedł swoją drogą. Jak najdalej od Łazienkowskiej.
W 18. minucie "Żyleta" opustoszała. Fani stołecznego zespołu dali w ten sposób wyraz rozgoryczeniu narastającemu od wielu tygodni. Ale właśnie wtedy na murawie zaczęło się wszystko to, na co tak długo czekali.
Wynik spotkania otworzył w 21. minucie Antonio Colak. Dopadł do piłki zgranej przez Bartosza Kapustkę, uderzył bez przyjęcia sprzed pola karnego i było 1:0. Dla piłkarza urodzonego w Niemczech to pierwszy gol w barwach Legii.
Odwet ze strony gości? Nic z tych rzeczy. Ekipa z Gibraltaru nie miała żadnego pomysłu na wyrządzenie gospodarzom krzywdy.
A legioniści poszli za ciosem. Po zmianie stron dokończyli egzekucję, zdobywając trzy kolejne bramki. Na listę strzelców wpisywali się kolejno Kapustka, Mileta Rajović i Wahan Biczachczjan.
Tuż przed końcem honorowe trafienia dla Lincoln Red Imps zaliczył Tjan de Barr.
Tym sposobem Inaki Astiz może zapisać na swoje konto pierwsze... i ostatnie zwycięstwo w roli trenera Legii. Już jutro na tym stanowisku zastąpi go Marek Papszun. Początek nowej ery w historii klubu wyznaczono na godz. 14:00.