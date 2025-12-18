Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legia z hukiem przełamuje impas. Egzekucja na pożegnanie z Europą. To koniec

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Legia Warszawa pokonała 4:1 Lincoln Red Imps w 6. kolejce Ligi Konferencji. To pierwsze zwycięstwo ekipy z Łazienkowskiej za trenerskiej kadencji Inakiego Astiza i zarazem przełamanie serii 11 spotkań bez zwycięstwa. Na smak wygranej stołeczny zespół czekał dokładnie 56 dni. Maski nieudaczników zostały zrzucone tuż przed końcem wstydliwego rozdziału. Już jutro w stolicy początek nowej ery. Ery Marka Papszuna.

Grupa piłkarzy drużyny Legia Warszawa świętuje zdobycie gola podczas meczu na stadionie, jeden z zawodników klęczy i z uniesionymi rękami wskazuje w górę, pozostali podchodzą do niego okazując radość.
Legia znowu zwycięska. Na smak triumfu czekała dokładnie 56 dni Igor JakubowskiNewspix.pl

Kto jeszcze pamięta, że w ubiegłym sezonie Legia Warszawa była jedynym zespołem, który w Lidze Konferencji pokonał obu jej finalistów - Chelsea i Betis? Przygodę z Europą przyszło wówczas zakończyć dopiero w ćwierćfinale. Tym razem epilog był ponury. Ostatni mecz, faza ligowa, zero szans na awans.

Gdyby przed pierwszym gwizdkiem opierać się tylko na prognozach bukmacherów, warszawianie powinni wygrać ten mecz łatwo i wysoko. Co najmniej 3:0, ewentualnie 4:1. Tyle że w taki scenariusz trudno było w ciemno uwierzyć.

Łazienkowska znów areną zwycięstwa. Smutna kanonada na pożegnanie Europy

Legia nie miała już nawet matematycznych widoków na przeczołganie się do fazy pucharowej. Zadanie na czwartkowy wieczór było tylko jedno: przerwać passę upokorzeń.

Pierwsze minuty niczego takiego nie zapowiadały. Kibice nie prowadzili dopingu. Zamiast tego konsekwentnie prosili właściciela klubu, Dariusza Mioduskiego, by poszedł swoją drogą. Jak najdalej od Łazienkowskiej.

W 18. minucie "Żyleta" opustoszała. Fani stołecznego zespołu dali w ten sposób wyraz rozgoryczeniu narastającemu od wielu tygodni. Ale właśnie wtedy na murawie zaczęło się wszystko to, na co tak długo czekali.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Coraz głośniej o nowym klubie Lewandowskiego. Znakomity wybór. Tu albo nigdzie

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Wynik spotkania otworzył w 21. minucie Antonio Colak. Dopadł do piłki zgranej przez Bartosza Kapustkę, uderzył bez przyjęcia sprzed pola karnego i było 1:0. Dla piłkarza urodzonego w Niemczech to pierwszy gol w barwach Legii.

    Odwet ze strony gości? Nic z tych rzeczy. Ekipa z Gibraltaru nie miała żadnego pomysłu na wyrządzenie gospodarzom krzywdy.

    A legioniści poszli za ciosem. Po zmianie stron dokończyli egzekucję, zdobywając trzy kolejne bramki. Na listę strzelców wpisywali się kolejno Kapustka, Mileta Rajović i Wahan Biczachczjan.

    Tuż przed końcem honorowe trafienia dla Lincoln Red Imps zaliczył Tjan de Barr.

    Tym sposobem Inaki Astiz może zapisać na swoje konto pierwsze... i ostatnie zwycięstwo w roli trenera Legii. Już jutro na tym stanowisku zastąpi go Marek Papszun. Początek nowej ery w historii klubu wyznaczono na godz. 14:00.

    Zobacz również:

    Marcin Najman doczeka się pojedynku ze Zbigniewem Bońkiem już najbliższej wiosny (Źródło: Newspix.pl/AFP)
    Sportowe życie

    Boniek ma już dość zaczepek. Stanie z Najmanem do walki. Podano dokładną datę

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek

      Statystyki meczu

      Legia Warszawa
      4 - 1
      Lincoln Red Imps
      Posiadanie piłki
      64%
      36%
      Strzały
      30
      4
      Strzały celne
      9
      2
      Strzały niecelne
      8
      1
      Strzały zablokowane
      13
      1
      Ataki
      118
      63
      Paulina Czarnota-Bojarska zapowiada ostatnią kolejkę Ligi Konferencji. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV
      Piłkarz w białym stroju wyskakuje w górę z wyrazem triumfu na twarzy, otoczony przez innych zawodników podczas meczu piłkarskiego na stadionie, w tle widownia i trybuny wypełnione kibicami.
      Tak cieszy gol strzelony rywalowi z Gibraltaru. Na liście snajperów Antonio Colak Leszek SzymańskiPAP
      Zawodnik w białej koszulce wykonuje wysoki wyskok i próbuje przejąć piłkę, otoczony przez graczy w czarno-czerwonych strojach, podczas rywalizacji na boisku piłkarskim; w tle widoczny stadion oraz kibice.
      Mileta Rajović w czwartkowy wieczór nie uznawał kompromisów Leszek SzymańskiPAP
      Trener w kurtce zimowej Legii Warszawa wykonuje gest ręką podczas meczu piłkarskiego na stadionie, w tle widoczna rozmyta trybuna.
      Inaki Astiz ma za sobą bardzo trudne tygodnie. Straceńczą misję kończy z honorem Leszek SzymańskiPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja