Legia z hukiem przełamuje impas. Egzekucja na pożegnanie z Europą. To koniec

Kto jeszcze pamięta, że w ubiegłym sezonie Legia Warszawa była jedynym zespołem, który w Lidze Konferencji pokonał obu jej finalistów - Chelsea i Betis? Przygodę z Europą przyszło wówczas zakończyć dopiero w ćwierćfinale. Tym razem epilog był ponury. Ostatni mecz, faza ligowa, zero szans na awans.

Gdyby przed pierwszym gwizdkiem opierać się tylko na prognozach bukmacherów, warszawianie powinni wygrać ten mecz łatwo i wysoko. Co najmniej 3:0, ewentualnie 4:1. Tyle że w taki scenariusz trudno było w ciemno uwierzyć.

Łazienkowska znów areną zwycięstwa. Smutna kanonada na pożegnanie Europy

Legia nie miała już nawet matematycznych widoków na przeczołganie się do fazy pucharowej. Zadanie na czwartkowy wieczór było tylko jedno: przerwać passę upokorzeń.

Pierwsze minuty niczego takiego nie zapowiadały. Kibice nie prowadzili dopingu. Zamiast tego konsekwentnie prosili właściciela klubu, Dariusza Mioduskiego, by poszedł swoją drogą. Jak najdalej od Łazienkowskiej.

W 18. minucie "Żyleta" opustoszała. Fani stołecznego zespołu dali w ten sposób wyraz rozgoryczeniu narastającemu od wielu tygodni. Ale właśnie wtedy na murawie zaczęło się wszystko to, na co tak długo czekali.

Wynik spotkania otworzył w 21. minucie Antonio Colak. Dopadł do piłki zgranej przez Bartosza Kapustkę, uderzył bez przyjęcia sprzed pola karnego i było 1:0. Dla piłkarza urodzonego w Niemczech to pierwszy gol w barwach Legii.

Odwet ze strony gości? Nic z tych rzeczy. Ekipa z Gibraltaru nie miała żadnego pomysłu na wyrządzenie gospodarzom krzywdy.

A legioniści poszli za ciosem. Po zmianie stron dokończyli egzekucję, zdobywając trzy kolejne bramki. Na listę strzelców wpisywali się kolejno Kapustka, Mileta Rajović i Wahan Biczachczjan.

Tuż przed końcem honorowe trafienia dla Lincoln Red Imps zaliczył Tjan de Barr.

Tym sposobem Inaki Astiz może zapisać na swoje konto pierwsze... i ostatnie zwycięstwo w roli trenera Legii. Już jutro na tym stanowisku zastąpi go Marek Papszun. Początek nowej ery w historii klubu wyznaczono na godz. 14:00.

Statystyki meczu Legia Warszawa 4 - 1 Lincoln Red Imps Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 30 4 Strzały celne 9 2 Strzały niecelne 8 1 Strzały zablokowane 13 1 Ataki 118 63

Paulina Czarnota-Bojarska zapowiada ostatnią kolejkę Ligi Konferencji. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.TV

Tak cieszy gol strzelony rywalowi z Gibraltaru. Na liście snajperów Antonio Colak Leszek Szymański PAP

Mileta Rajović w czwartkowy wieczór nie uznawał kompromisów Leszek Szymański PAP

Inaki Astiz ma za sobą bardzo trudne tygodnie. Straceńczą misję kończy z honorem Leszek Szymański PAP