Możliwa zmiana tuż za plecami Świątek. I to bardzo zła wiadomość dla Polki

Już tylko trzech wygranych w Charleston spotkań brakuje Jessice Peguli by po półrocznej przerwie wrócić na pozycję numer trzy w światowym rankingu. Coco Gauff nic nie może w tej sprawie zrobić, ona do rywalizacji w Południowej Karolinie się nie zgłosiła. Po awansie starszej rodaczki, a swojej byłej deblowej partnerki, do ćwierćfinału WTA 500 - ma jeszcze nad nią 354 punkty przewagi. Pegula potrzebuje wygranej w całych zawodach. Reklama

31-letnia tenisistka świetnie zaprezentowała się już w Miami. Dotarła do finału, w nim przegrała z Aryną Sabalenką (5:7, 2:6). I zdecydowała się jednak na grę w Charleston, jako jedyna z pierwszej czwórki światowego rankingu. Rok temu też była tutaj, w półfinale uległa po dramatycznym boju Darii Kasatkinie, trzeciego seta przegrała w tie-breaku 5-7. I już jest bardzo blisko obrony tych punktów, potrzebuje jeszcze wygranej z Danielle Collins, które w Charleston broni z kolei tytułu.

WTA 500 w Charleston. Efektowny awans do ćwierćfinału Jessiki Peguli. Koniec po 72 minutach

Pegula w czwartek dość łatwo uporała się ze znacznie niżej notowaną Ajlą Tomljanović - ich czwarte spotkanie znów zakończyło się zwycięstwem Amerykanki. W pierwszym secie Australijka wygrała gema otwarcia, uzyskała breaka, by za chwilę przegrać cztery kolejne. Pegula miała cztery piłki setowe już przy stanie 5:2, wygrała partię dopiero przy szóstej próbie, w kolejnym gemie. A później odskoczyła na 4:0 w drugiej partii - i właściwie było po sprawie. Wygrała cała spotkanie 6:3, 6:2, zameldowała się w ćwierćfinale. Reklama

Dlaczego jest to tak istotny wynik dla Igi Świątek? Bo Pegula lada chwila może odrobić straty do Polki. A jeszcze przed Roland Garros... zepchnąć ją z drugiej pozycji w rankingu WTA. I nie jest to wcale nierealne.

Jessica Pegula / FATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP / AFP

Amerykanka ma w tej chwili 5709 punktów, Polka - 7470. Różnica duża, ale Pegula po zakończeniu zmagań w WTA 500 może mieć ich 6101. I w tym sezonie na mączce nie będzie już niczego bronić - rok temu zagrała jeszcze w Billie Jean King Cup w kwietniu, a później wycofała się z gry, aż do sezonu na trawie.

Ona pozostanie więc z tym dorobkiem między 5709 a 6101 punktów. Iga zaś bez Stuttgartu będzie miała 7275 pkt, bez Madrytu 6275 pkt, a bez Rzymu - 5275 pkt. Czyli już przynajmniej kilkaset mniej niż Amerykanka.

Owszem, Iga może w Niemczech wygrać całe Porsche Open, Pegula tam nie wystąpi. Wybrała grę dla USA w Bratysławie w BJK Cup, później przeniesie się do Madrytu. Niemniej na starcie w Hiszpanii to Amerykanka będzie w teorii miała lepszą sytuację wyjściową, jeśli spojrzymy kilka tygodni do przodu. Od Igi - i jej ewentualnych sukcesów - będzie zależeć, czy obroni się przed atakiem Jessiki na jej pozycję. A później będzie jeszcze Roland Garros, w którym Polka wywalczyła rok temu 2000 punktów, a Pegula - zero. Reklama

Sytuacja zmieni się jednak na trawie - tam Pegula ma już jednak więcej do stracenia, rok temu wygrała choćby WTA 500 w Berlinie. A później jeszcze więcej na kortach twardych, bo Iga straciła całą jesień, a Amerykanka była choćby w finałach US Open i WTA 1000 w Cincinnati, wygrała zaś WTA 1000 w Toronto.

Na dziś w rankingu WTA Race Iga wciąż jest od niej lepsza, ale jeśli Pegula wygra w Charleston, przewaga Polki w samym sezonie 2025 będzie wynosiła... pięć punktów.

Reklama Pegula pokonuje Badosę w półfinale Cincinati Open. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Jessica Pegula i Iga Świątek / Artur Widak / AFP