Zacięty bój i wielkie pożegnanie. To był "ostatni taniec" Papszuna w Rakowie

Już naprawdę niebawem powinniśmy stać się świadkami oficjalnego ogłoszenia przenosin Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa - "tajemnica, o której wszyscy wiedzą" ostatecznie zostanie wówczas rozwiana.

Przed przypieczętowaniem tej sprawy Papszun jednak stanął do swego ostatniego zadania w roli szkoleniowca "Medalików" - i w czwartkowy wieczór poprowadził częstochowską ekipę w bój w Lidze Konferencji, mierząc się z Omonią Nikozja.

Liga Konferencji: Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. Przebieg i wynik pierwszej połowy meczu

Pod bramką gospodarzy zrobiło się naprawdę groźnie mniej więcej w 3. minucie - wówczas jednak, w wielkim zamieszaniu, Struski nie zdołał ani strzelić, ani odegrać futbolówki do któregokolwiek z kompanów. Co więcej Omonia wkrótce potem ruszyła z kontratakiem, ale wówczas kapitalną interwencją kończącą zagrożenie popisał się Svarnas.

Niedługo potem swoją pierwszą dogodną szansę miała też ekipa z Nikozji - Ioannis Kousoulos uderzał zza pola karnego, ale doskonałą czujność zachował Oliwier Zych. Nieco gorsze wieści nadeszły dosłownie po paru chwilach - już w 5. minucie żółtą kartkę obejrzał Diaby-Fadiga po tym, jak wykonał "stempel" na Andreou.

W 9. minucie z kolei z ofensywą ruszył Brunes - będąc w okolicach 18. - 20. metra przymierzył się do strzału, ale został błyskawicznie zablokowany. Po chwili w głąb "szesnastki" zdołał się wedrzeć Diaby-Fadiga, natomiast był on pilnowany do samej linii końcowej. Podyktowany korner przyniósł niezłą wrzutkę Ameyawa, która zakończyła się uderzeniem Repki z główki - niestety wybitym przez jednego z rywali.

W 13. minucie swojej szansy szukał ponownie Brunes - strzał Norwega jednak był zbyt słaby, by zaskoczyć bramkarza Fabiano. Następnie gra przeniosła się raczej w stronę środka pola - brakowało jednak konkretów ze strony którejkolwiek ze stron.

Swoiste przerwanie impasu nastąpiło w 20. minucie - wówczas to rzut wolny egzekwował Ameyaw, a jego wrzutka spowodowała spore zamieszanie pod bramką Omonii. Niestety wszystko skończyło się na... odgwizdaniu spalonego. Niebawem również i gospodarze mieli swoją szansę w związku z wolnym - piłkę uderzał Khammas, ale trafił prosto w Diaby'ego-Fadigę, który stał w murze.

W 27. minucie znów uaktywnił się kapitan gospodarzy, Kousoulos, ale jego niedokładny strzał powędrował wprost w ręce Zycha. Ten próbował rozkręcać kontrę, ale jego dalekie podanie nie trafiło do adresata. Zaraz potem za to rajdem prawą flanką ruszył Ameyaw, który po raz kolejny zaprezentował dokładne dośrodkowanie. Z główki uderzył Makuch, ale Fabiano znów pokazał refleks między słupkami.

Następnie piłka wędrowała znowu od pola karnego do pola karnego, ale obywało się bez wyraźniejszych ataków. Dopiero po naprawdę długiej chwili Lamine Diaby-Fadiga próbował konkretnie uderzyć na bramkę, ale został momentalnie zablokowany.

W 41. minucie do przodu szarpnął Repka - po całej pracy wykonanej w polu karnym jednak ostatecznie bardzo przewidywalnie próbował zagrywać na Diaby'ego-Fadigę i rywale nie mieli problemu z tym, by odpowiednio przerwać ten atak.

Po chwili długa piłka powędrowała w stronę Ameyawa - niestety ten nie zdołał sięgnąć wrzutki, a golkiper Nikozji złapał pewnie futbolówkę. Do przerwy wynik nie został otworzony - skończyło się tu na bezbramkowym remisie.

Liga Konferencji: Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. Przebieg i wynik drugiej połowy meczu

Po zmianie stron pierwsza naprawdę dogodna sytuacja Rakowa miała miejsce w 49. minucie i... od razu przyniosła upragnionego gola. Ameyaw kopnął piłkę z rzutu wolnego, a Repka z bliska wbił głową futbolówkę do siatki. Było 1:0 dla "Medalików".

Omonia następnie rzuciła się do ataku - ofensywę w 53. minucie skutecznie zatrzymał jednak Zych, który lekko ucierpiałw starciu z Andreou. Niebawem Diaby-Fadiga w ramach riposty ruszył pod bramkę Fabiano, zagrał do Brunesa, ale ten nie miał dogodnej pozycji do strzału.

W 55. minucie z kolei Khammas podjął dość karkołomną decyzję i próbował z dużego dystansu przelobować Zycha - bramkarza Rakowa nie dał się jednak na szczęście zaskoczyć.

Gdy mijała mniej więcej godzina gry, lewą flanką ruszył Struski - i kiedy wydawało się, że miał on doskonałą szansę na oddanie strzału, to ten zdecydował się na próbę podania do Brunesa. Okazało się to błędem - futbolówka została przejęta przez jednego z oponentów.

Kolejne chwile mijały i coraz mocniej uwypuklał się największy problem Rakowa - brakowało precyzyjnych ostatnich podań. Dopiero w 67. minucie udało się posłać konkretne uderzenie na bramkę gospodarzy - Diaby-Fadiga jednak posłał "petardę" wysoko w trybuny.

W 71. minucie zrobiło się tymczasem groźnie w "szesnastce" gości - do piłki dopadł Ewandro, ale na całe szczęście zabrakło mu nieco zimnej krwi i posłał strzał ponad bramką Zycha. Piłkarze Papszuna mogli odetchnąć z pewną ulgą.

Niemniej widać było, że zespół z Nikozji nabrał wiatru w żagle - po chwili Ewandro znów dostał wystarczająco dużo miejsca, by oddać mocny strzał, ale trafił ostatecznie w boczną siatkę. Rozluźnienie w szeregach defensywy "Czerwono-Niebieskich" było jednak niepokojące.

Drużyna spod znaku koniczyny dalej szarżowała - w 78. minucie z dystansu strzelał Marić, ale golkiper Rakowa skutecznie interweniował. Następnie Ewandro... strzelał piętą i trafił obok słupka. W międzyczasie, za zbyt żywiołowe reakcje, żółtą kartką został ukarany Marek Papszun.

W 80. minucie częstochowianie ruszyli z mocnym atakiem, zakończonym strzałem Brunesa - tu jednak popisał się Fabiano. Wydarzenia na boisku wciąż i wciąż się intensyfikowały - z przodu próbował nieco "szumu" robić chociażby Pieńko, ale brakowało klarownych sytuacji w kwestii oddania strzału.

Następne szanse mieli m.in. Barath czy Brunes, ale bramki były niczym zaklęte. Arbiter doliczył cztery minuty do podstawowego czasu gry (potem dodał jeszcze jedną w związku z przeprowadzanymi zmianami) i szykowała się naprawdę emocjonująca końcówka.

W 91. minucie z daleka strzelał Kousoulos - ale to było uderzenie na wiwat. Wynik już się nie zmienił - Raków Częstochowa wygrał, zgarnął trzy punkty, przypieczętował bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji i mało brakowało, a skończyłby fazę ligową jako lider tabeli. Ten tytuł przypadł koniec końców Strasbourgowi, ale i tak nie było się oczywiście czego wstydzić.

W ten oto sposób Marek Papszun zamknął ważny rozdział swojej kariery.

Statystyki meczu Omonia Nikozja 0 - 1 Raków Częstochowa Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 13 11 Strzały celne 2 6 Strzały niecelne 8 1 Strzały zablokowane 3 4 Ataki 102 120

