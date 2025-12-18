Oto potencjalni rywale Lecha i Jagiellonii w Lidze Konferencji. Kiedy losowanie 1/16 finału?
Chociaż Lech Poznań był blisko bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji, to "Kolejorz" będzie rywalizował ostatecznie już w 1/16 finału - tak samo, jak Jagiellonia Białystok. Teraz czekać będzie na losowanie rywali w najbliższej rundzie. Tylko Raków Częstochowa cieszy się z bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Sprawdźcie, kiedy odbędzie się losowanie 1/16 finału i na kogo mogą wpaść polskie kluby.
Przed rozpoczęciem ostatniej, 7. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji, pewne z perspektywy polskich zespołów były tylko dwie rzeczy - Legia na pewno nie zagra, a Raków na pewno zagra na wiosnę w europejskich pucharach.
Kibice częstochowskiej ekipy, a także Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok trzymali więc kciuki za swoje ulubione ekipy, oczekując zwycięstw i zastanawiając się, z kim polskie ekipy będą grać w fazie pucharowej Ligi Konferencji - oraz w której fazie rozgrywek, 1/16, czy 1/8 finału? Wraz z ostatnim gwizdkiem przyszło rozwiązanie tej zagadki.
Wszystkie 36 zespołów grało jednocześnie, o 21:00. Każda bramka miała więc realny wpływ na pozycję polskich klubów w tabeli. Lech Poznań, prowadząc 2:0 z Sigmą Ołomuniec, schodził na przerwę będąc w najlepszej 8 i unikając meczów w 1/16 finału. Taki wynik jednak nie utrzymał się do samego końca i "Kolejorz" będzie musiał grać w 1/16.
Kolejne bramki w toczących się mecach zmieniały również, niczym w kalejdoskopie, sytuację Jagiellonii, która co rusz wpadała na innych rywali w 1/16 finału według zasad, że zespoły z miejsc 9-16 są roztawione w losowaniu i trafią na te z dołu tabelu (miejsca 9 i 10 zagrają z drużynami z miejsc 23 i 24 itd.).
Ostatecznie Raków zajął 2. miejsce w tabeli Ligi Konferencji, Lech Poznań 11., a Jagiellonia uplasowała się na 18. pozycji.
Lech w 1/16 finału zmierzy się ze Dritą lub KuPS Kuopio. Jagiellonia Białystok z kolei zagra z Fiorentiną lub Rijeką.
Losowanie 1/16 finału Ligi Konferencji odbędzie się 16 stycznia. Pierwsze mecze tej fazy rozgrywek odbędą się z kolei 19 lutego, a spotkania rewanżowe 26 lutego.
Raków Częstochowa który do gry wróci dopiero w 1/8 finału, rywalizację w Europie wznowi 12 marca. Rewanże odbędą się tydzień później.
Finał Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026 odbędzie się 27 maja 2026 roku na stadionie w Lipsku.