Przed rozpoczęciem ostatniej, 7. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji, pewne z perspektywy polskich zespołów były tylko dwie rzeczy - Legia na pewno nie zagra, a Raków na pewno zagra na wiosnę w europejskich pucharach.

Kibice częstochowskiej ekipy, a także Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok trzymali więc kciuki za swoje ulubione ekipy, oczekując zwycięstw i zastanawiając się, z kim polskie ekipy będą grać w fazie pucharowej Ligi Konferencji - oraz w której fazie rozgrywek, 1/16, czy 1/8 finału? Wraz z ostatnim gwizdkiem przyszło rozwiązanie tej zagadki.

Wszystkie 36 zespołów grało jednocześnie, o 21:00. Każda bramka miała więc realny wpływ na pozycję polskich klubów w tabeli. Lech Poznań, prowadząc 2:0 z Sigmą Ołomuniec, schodził na przerwę będąc w najlepszej 8 i unikając meczów w 1/16 finału. Taki wynik jednak nie utrzymał się do samego końca i "Kolejorz" będzie musiał grać w 1/16.

Kolejne bramki w toczących się mecach zmieniały również, niczym w kalejdoskopie, sytuację Jagiellonii, która co rusz wpadała na innych rywali w 1/16 finału według zasad, że zespoły z miejsc 9-16 są roztawione w losowaniu i trafią na te z dołu tabelu (miejsca 9 i 10 zagrają z drużynami z miejsc 23 i 24 itd.).

Ostatecznie Raków zajął 2. miejsce w tabeli Ligi Konferencji, Lech Poznań 11., a Jagiellonia uplasowała się na 18. pozycji.

Lech w 1/16 finału zmierzy się ze Dritą lub KuPS Kuopio. Jagiellonia Białystok z kolei zagra z Fiorentiną lub Rijeką.

Losowanie 1/16 finału Ligi Konferencji odbędzie się 16 stycznia. Pierwsze mecze tej fazy rozgrywek odbędą się z kolei 19 lutego, a spotkania rewanżowe 26 lutego.

Raków Częstochowa który do gry wróci dopiero w 1/8 finału, rywalizację w Europie wznowi 12 marca. Rewanże odbędą się tydzień później.

Finał Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026 odbędzie się 27 maja 2026 roku na stadionie w Lipsku.

