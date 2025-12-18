Sceny na stadionie Legii, protest przeciwko Mioduskiemu. To zrobiła "Żyleta"

"Drodzy kibice! Chcemy Was poinformować, że na czwartkowym meczu nie będzie prowadzony zorganizowany doping i nie zostaną wywieszone flagi" - pisali Nieznani Sprawcy na Instagramie w środowy poranek. To zapowiadało, że atmosfera na trybunach podczas spotkania z Lincoln Red Imps będzie specyficzna.

Według Jacka Czaplewskiego z Gol24 frekwencja na trybunach na Łazienkowskiej wyniosła mniej niż zapowiadane 13 tysięcy kibiców. "Żyleta" nie zapełniła się nawet do połowy, a przebywające na niej osoby miały ubrane bluzy i koszulki z napisem "Mioduski won". W ostatnich tygodniach krytyka w stronę prezesa klubu wzmożyła się.

Koszulki "Mioduski won!" na stadionie Legii, 18.12.2025 r. Beata Zawadzka East News

Można było zauważyć transparent "Mioduski, spłać długi, których tu narobiłeś i wyp...".

"On jest temu winien, wyp... stąd powinien" - to jedna z przyśpiewek skierowanych do prezesa "Wojskowych".

Fani Legii Warszawa przeciwko Dariuszowi Mioduskiemu. "Żyleta" pusta

Jak podaje wspomniany dziennikarz, kibice skandowali też "Nikt cię tu nie chce, Mioduski nikt cię tu nie chce" oraz "Gdzie są puchary, Mioduski gdzie są puchary?"

W 17. minucie "Żyleta" opustoszała. To znak protestu. Na obiekcie zrobiło się bardzo cicho, słychać było krzyczących szkoleniowców obu zespołów.

Przypomnijmy, że już podczas meczu z Piastem wywieszono transparenty o treści "Na wiosnę ma cię tu nie być", czy "sprzedaj klub".

Konferencja prasowa Legii Warszawa przed meczem z Lincoln Red Imps Polsat Sport

Michał Żewłakow i Dariusz Mioduski Sebastian Frej/REPORTER East News

Dariusz Mioduski, prezes Legii AFP

Dariusz Mioduski AFP