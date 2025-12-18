Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny na stadionie Legii, protest przeciwko Mioduskiemu. To zrobiła "Żyleta"

Podczas meczu Legii Warszawa z Lincoln Red Imps kibice stanowczo zamanifestowali swój sprzeciw wobec prezesa klubu Dariusza Mioduskiego. Zabrakło tradycyjnego dopingu, wywieszono transparenty o mocnej treści, a po ponad kwadransie "Żyleta" opustoszała, by podkreślić skalę swojego niezadowolenia i frustracji z obecnej sytuacji "Wojskowych".

Trybuna piłkarskiego stadionu z widocznymi pustymi miejscami oraz grupa osób w loży dla gości, gdzie centralną postacią jest mężczyzna w siwych włosach, ubrany elegancko w szarej marynarce.
Dariusz Mioduski (zdjęcie z lipca 2025 r.) i pustki na Łazienkowskiej na meczu z Lincoln Andrzej IwanczukEast News

"Drodzy kibice! Chcemy Was poinformować, że na czwartkowym meczu nie będzie prowadzony zorganizowany doping i nie zostaną wywieszone flagi" - pisali Nieznani Sprawcy na Instagramie w środowy poranek. To zapowiadało, że atmosfera na trybunach podczas spotkania z Lincoln Red Imps będzie specyficzna.

Według Jacka Czaplewskiego z Gol24 frekwencja na trybunach na Łazienkowskiej wyniosła mniej niż zapowiadane 13 tysięcy kibiców. "Żyleta" nie zapełniła się nawet do połowy, a przebywające na niej osoby miały ubrane bluzy i koszulki z napisem "Mioduski won". W ostatnich tygodniach krytyka w stronę prezesa klubu wzmożyła się.

Kibic trzyma w górze czarną koszulkę z białym napisem #MIODUSKI WON! na tle trybun pełnych osób dopingujących podczas sportowego wydarzenia, w tle widoczne są flagi i elementy klubowych barw.
Koszulki "Mioduski won!" na stadionie Legii, 18.12.2025 r.Beata ZawadzkaEast News

Można było zauważyć transparent "Mioduski, spłać długi, których tu narobiłeś i wyp...".

"On jest temu winien, wyp... stąd powinien" - to jedna z przyśpiewek skierowanych do prezesa "Wojskowych".

Fani Legii Warszawa przeciwko Dariuszowi Mioduskiemu. "Żyleta" pusta

Jak podaje wspomniany dziennikarz, kibice skandowali też "Nikt cię tu nie chce, Mioduski nikt cię tu nie chce" oraz "Gdzie są puchary, Mioduski gdzie są puchary?"

W 17. minucie "Żyleta" opustoszała. To znak protestu. Na obiekcie zrobiło się bardzo cicho, słychać było krzyczących szkoleniowców obu zespołów.

Przypomnijmy, że już podczas meczu z Piastem wywieszono transparenty o treści "Na wiosnę ma cię tu nie być", czy "sprzedaj klub".

