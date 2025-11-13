Sabalenka wypoczywa w cieniu palm. Białorusinka zabrała na wakacje bardzo drogi element garderoby

Sabalenka zakończyła sezon przegranym finałem WTA Finals. Uległa Jelenie Rybakinie 3:6, 6:7, ale wciąż na koniec sezonu jej pierwsze miejsce w rankingu tenisistek pozostało bezpieczne. Zawodniczka postanowiła teraz porządnie wypocząć.

Aryna Sabalenka wypoczywa w cieniu palm

Cóż to był za sezon dla Aryny Sabalenki. Aktualna liderka rankingu przebiła granicę 10 tys. punktów i na koniec sezonu otarła się o 11 tys. Mimo wygranego tylko jednego turnieju wielkoszlemowego, czyli US Open, była w stanie utrzymać się na prowadzeniu z ogromną przewagą nad pozostałymi rywalkami.

Sabalenka pokonuje Anisimovą w drodze do finału WTA FINALS. WIDEO © 2025 Associated Press

Już po US Open widać było pewne rozprzężenie w obozie Sabalenki. Białorusinka często wyjeżdżała na nawet krótkie wakacje między turniejami i wypoczywała m.in. w Atenach czy Dubaju. Po zakończonym sezonie postanowiła udać się do kolejnego ciepłego miejsca, by tam w cieniu palm spędzać czas u boku ukochanego.

Aryna Sabalenka pokazała drogą torebkę

Sabalenka podczas wakacji pozowała nie tylko w bikini, ale również prezentowała różnego rodzaju dodatki. Na kilku zdjęciach pojawiła się jej nowa torebka w miętowym kolorze. Szybko okazało się, że to nie byle jaki dodatek.

Pokazane przez Sabalenkę akcesorium to torebka firmy Birkin Picnic, która kosztuje około 250 tys. zł. Dla tenisistki, która zgromadziła przez lata pokaźny majątek nie jest to zbyt wygórowana cena. Widać było, że Białorusinka była bardzo zadowolona ze swojego zakupu.

Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu Zabi ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

Gergios Frangulis i Aryna Sabalenka Al Bello AFP