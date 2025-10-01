Na Instagramie Arynę Sabalenkę śledzi obecnie blisko 4 mln użytkowników. Fani doceniają, że poza sportowymi sukcesami Białorusinka chętnie pokazuje też kulisy swojego życia - podróże, chwile relaksu i prywatne stylizacje. Jej profil to mieszanka zawodowego profesjonalizmu i lifestyle'owej elegancji.

Po zwycięstwie w US Open na początku września tenisistka zrobiła sobie przerwę od występów na korcie. Początkowo planowała start w China Open 2025, jednak wycofała się z rywalizacji z powodu drobnej kontuzji. Zamiast tego postanowiła odpocząć w Grecji, wybierając luksusowy pięciogwiazdkowy hotel Four Seasons Astir Palace w Atenach. Na zdjęciach z pobytu wyglądała na zrelaksowaną i pełną energii.

Aryna Sabalenka z torebką za kilkaset tysięcy złotych. Luksus aż bije po oczach

Urlop zawodniczki z Mińska dobiegł jednak końca, o czym tenisistka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Smutno opuszczać moje ulubione miejsce" - napisała w relacji na Instagramie, zamieszczając selfie w windzie.

Choć tego dnia postawiła na prostą i wygodną stylizację, pierwsze skrzypce zagrała torebka, na którą zdecydowała się Aryna. Sabalenka zaprezentowała się z modelem Hermes Cargo HAC Birkin 40 - jedną z najbardziej pożądanych i trudno dostępnych toreb na świecie. To projekt francuskiego domu mody, który od dekad kojarzony jest z absolutnym luksusem i niedostępnością. Sam model Birkin uchodzi za symbol statusu, a limitowane edycje takie jak Cargo HAC stanowią prawdziwą rzadkość nawet wśród kolekcjonerów. Cena takiego dodatku przyprawia o zawrót głowy - w internetowych butikach można znaleźć egzemplarze od około 145 tys. złotych do nawet 360 tys. złotych.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Białorusinka zdradza swoją słabość do marki Hermes. Już wcześniej pozowała z charakterystycznymi projektami tego domu mody, podkreślając, że ceni ich ponadczasowość i prestiż. Dla tenisistki, która na korcie zarobiła już dziesiątki milionów dolarów, tego typu zakupy nie są czymś nieosiągalnym - ale wciąż robią wrażenie na jej obserwatorach.

