Ten mecz przeszedł do historii. Może być powtórka z rozrywki

Przypomnijmy, że na razie znanych jest 42 z 48 uczestników turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Czterech kolejnych wyłonią pod koniec marca europejskie baraże. W półfinale swojej ścieżki reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Albanią, a w ewentualnym finale na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast dwaj pozostali uczestnicy mundialu będą znani po barażach międzykontynentalnych w Meksyku, także w marcu.

Ceremonia odbyła się w Waszyngtonie i rozpoczęła o godzinie 18:00. Była przeprowadzona w stylu amerykańskim - z wieloma występami artystycznymi, rozmowami na scenie i żartami. Jej zasadnicza część - losowanie - nastąpiło dopiero o 19:30.

Losowanie grup MŚ 2026. Polska zagra z Japonią

Zwycięzca europejskiej ścieżki barażowej B (Polska/Ukraina/Albania/Szwecja) trafił do grupy F. Tam też przypisane zostały reprezentacje Holandii, Japonii i Tunezji.

Jeśli podopieczni Jana Urbana zdołają zakwalifikować się na mundial, czekają ich powtórki z rozrywki. Z Holandią grali przecież dopiero co w eliminacjach i uplasowali się tuż za ich plecami. W związku z tym muszą teraz szykować się do baraży.

Z Japonią Polacy rywalizowali natomiast dwa mundiale temu. W Rosji ówcześni gracze Adama Nawałki trafili do grupy z Kolumbią, Senegalem i właśnie Krajem Kwitnącej Wiśni.

Do historii przeszedł mecz w ostatniej, trzeciej kolejce fazy grupowej. Polska wygrała 1:0, ale ten wynik urządzał... Japończyków. Przy porażce jedną bramką awansowali oni bowiem do kolejnej rundy. Z tego powodu w końcówce spotkanie wyglądało absurdalnie - Azjaci stali na boisku, a Polacy podawali sobie piłkę. Przy linii bocznej na wejście na plac czekał natomiast Jakub Błaszczykowski.

MŚ 2026. Japonia jako pierwsza awansowała na mundial

Japończycy byli pierwszą reprezentacją - poza trzema gospodarzami - która wywalczyła awans na mundial. Azjaci zapewnili sobie udział w imprezie już w marcu tego roku. Decydujące okazało się zwycięstwo 2:0 z Bahrajnem.

Japonia po raz ósmy wystąpi w mistrzostwach świata i jednocześnie ósmy z rzędu. Jej największym sukcesem jest awans do 1/8 finału, czego dokonała czterokrotnie, między innymi w dwóch ostatnich edycjach.

W strefie Azji (AFC), która ma na mundialu osiem bezpośrednich miejsc i jedno w barażach interkontynentalnych, eliminacje były rozbudowane i składały się z kilku etapów. Trzeci, najdłuższy i decydujący, zakończył się dla Japonii świetnie. Zespół wygrał grupę C przed Australią, Arabią Saudyjską i Indonezją.

