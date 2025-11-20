Co z kontraktem Jana Urbana? Kulesza przemówił. Totalne zaskoczenie

Po miesiącach zgorzknienia, pretensjonalizmu i bałaganu, który zostawił po sobie Michał Probierz w reprezentacji Polski wreszcie zapanował spokój. Głównym autorem zmian jest Jan Urban oraz jego sztab szkoleniowy. Już teraz śmiało można stwierdzić, że zatrudnienie byłego trenera Górnika Zabrze było prawidłową decyzją.

Konferencje prasowe stały się przyjazne i merytoryczne, wyniki zadowalające, a gra (no może poza meczem z Maltą) bardzo przyzwoita. W sześciu dotychczasowych spotkaniach za kadencji Urbana nasza kadra nie poniosła porażki. Dwukrotnie zremisowała z Holandią oraz pokonała Finlandię, Nową Zelandię, Litwę i Maltę. Dzięki temu "Biało-Czerwoni" zameldowali się w barażach przyszłorocznych mistrzostw świata.

Najlepsi dryblerzy europejskich eliminacji do MŚ 2026! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Co z przyszłością Urbana w kadrze? Kulesza nie bał się tego powiedzieć

W czwartek o godz. 13:00 rozpocznie się losowanie. Ostatecznie wylądowaliśmy w drugim koszyku, przez co w półfinale możemy trafić na: Irlandię, Albanię, Bośnię i Hercegowinę lub Kosowo. Jeśli zwyciężymy, o udział w mundialu zagramy z wygranym jednej z par losowanych z koszyków 1 i 4.

Pytanie brzmi: Czy niezależnie od końcowego rezultatu play-offów Jan Urban pozostanie na stanowisku selekcjonera? Jak przekazywał Mateusz Borek, kontrakt 63-latka obowiązuje tylko do zakończenia eliminacji. Ostatnio popularny komentator apelował do PZPN-u, aby umowa Urbana została przedłużona, bez względu na awans czy jego potencjalny brak.

Decyzja należy do Cezarego Kuleszy. - Trener robi dobre wyniki, wszyscy jesteśmy z jego pracy zadowoleni. A co będzie? W piłce nie można planować zbyt daleko do przodu. Są drużyny, które planowały, że zdobędą mistrzostwo, a potem nic z tego nie wynikało i była wielka tragedia - powiedział nieco tajemniczo szef związku w rozmowie z "TVP Sport".

Następnie Kulesza przyznał, że na ten moment widzi dalszą współpracę w jasnych barwach. - Piłka nie lubi próżni, każdy trener jest rozliczany z wyników i na tej podstawie oceniany. Na dziś trener ma doskonałe wyniki. Jeśli tak dalej będzie, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, by współpracę z nim przedłużyć. Jeśli trener wyrazi taką chęć - podsumował.

Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Cezary Kulesza po meczach z Holandią i Finlandią Foto Olimpik AFP

Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban STEFAN KOOPS AFP