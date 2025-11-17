Katarzyna Zillmann i Julia Walczak były jedną z najgłośniejszych sportowych par w Polsce ostatnich lat. Zillmann, która w lipcu 2021 roku wraz z koleżankami z drużyny zdobyła srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w czwórce podwójnej kobiet, publicznie pozdrowiła wówczas swoją partnerkę. Okazała się nią Julia Walczak - również związana ze sportem. Od tamtej chwili obie chętnie dzieliły się swoim uczuciem, pojawiały się razem na ściankach i nie stroniły od czułych gestów przed obiektywami.

Walczak towarzyszyła też ukochanej podczas pierwszych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Widziano ją zarówno w studiu, jak i na próbach, co tylko podkreślało ich bliskość. Niespodziewanie jednak przestała się pojawiać, a jej nieobecność w półfinale programu wywołała falę spekulacji o kryzysie w związku. Teraz wiadomo, że nie były one bezpodstawne.

A jednak, to koniec. Julia Walczak ogłasza rozstanie z Katarzyną Zillmann

Pod koniec sierpnia Julia opublikowała na Instagramie krótką rolkę, w której żartobliwie wspominała początki ich relacji: "Kiedy 5 lat temu poderwałaś dobrze rokującą wioślarkę, a teraz masz medalistkę olimpijską, która wystąpi w 'Tańcu z Gwiazdami'". Dziś ten opis brzmi jak relikt minionej epoki, bo to właśnie pod tym nagraniem pojawił się komentarz przesądzający o rozstaniu. "Nieaktualne jak coś" - napisała Walczak, tym samym potwierdzając rozstanie z wicemistrzynią olimpijską.

Choć obie na razie milczą na temat szczegółów, stało się jasne, że ich drogi się rozeszły. Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. Pod komentarzem opublikowanym przez kajakarkę od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których kibice okazali Walczak wsparcie.

Tymczasem Katarzyna Zillmann po eliminacji tuż przed finałem w niedzielny wieczór powróciła na parkiet "Tańca z Gwiazdami" z Janją Lesar. Panie nie szczędziły sobie czułości i po raz kolejny pocałowały się na wizji, wywołując ogromne poruszenie.

